Уряд обіцяє подешевшання деяких товарів і послуг: деталі

Мінекономіки заявило про намір удвоє підвищити конкуренцію в п'яти галузях – енергетиці, агропромисловому комплексі, тютюновій, спиртовій галузях і на ринку мінеральних добрив. Це дасть можливість українцям менше платити за деякі товари та послуги.

Глава Мінекономіки Тимофій Милованов написав у фейсбуці, що через низьку конкуренцію в економіці українці переплачують за товари та послуги, а малий бізнес не може розвиватися.

Згідно з даними останніх проведених досліджень структурних передумов конкуренції в Україні (за 2016 рік) на ринки зі сприятливою для конкуренції структурою припадало 43,4 відсотка загального обсягу реалізації продукції (товарів, робіт і послуг), і майже стільки ж – 43 відсотки – на ринки з несприятливою для конкуренції структурою,

– зазначив Милованов.

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Він також додав, що суспільство недооцінює масштаб проблеми, а ситуація погіршується.

За словами Милованова, в деяких галузях вже помітний певний прогрес.

Що вже зроблено в спиртовій галузі?

для підвищення конкуренції у спиртовій галузі вже змінили керівництво "Укрспирту";

президент подав до Верховної Ради законопроєкт про демонополізацію спиртової галузі.

Що передбачає законопроєкт Зеленського про спиртову галузь? Законопроєкт пропонує роздати ліцензії на виробництво спирту приватним компаніям, а державну монополію – скасувати. На думку експертів, такий законопроєкт вигідний лише великим горілчаним компаніям.

Як змінилася тютюнова галузь?

створено робочу групу з бізнесом та урядом із р озв’язання проблем галузі;

проблем галузі; досягнуто домовленості, згідно з якими табачні компанії відновлюють виробництво;

уряд і галузь готують меморандум, який вирішить питання детінізації, боротьби з контрафактом, а також демонополізації та створення рівних правил гри.

Що вже змінилося в агропромисловому комплексі?