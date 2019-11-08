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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ДЖЕК МА В УКРАЇНІ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      Уряд обіцяє подешевшання деяких товарів і послуг: деталі

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      Тимофій Милованов заявив про намір підвищити конкуренцію в економіці
      Тимофій Милованов заявив про намір підвищити конкуренцію в економіці / ЛІГА.net

      Мінекономіки заявило про намір удвоє підвищити конкуренцію в п'яти галузях – енергетиці, агропромисловому комплексі, тютюновій, спиртовій галузях і на ринку мінеральних добрив. Це дасть можливість українцям менше платити за деякі товари та послуги.

      Глава Мінекономіки Тимофій Милованов написав у фейсбуці, що через низьку конкуренцію в економіці українці переплачують за товари та послуги, а малий бізнес не може розвиватися.

      Згідно з даними останніх проведених досліджень структурних передумов конкуренції в Україні (за 2016 рік) на ринки зі сприятливою для конкуренції структурою припадало 43,4 відсотка загального обсягу реалізації продукції (товарів, робіт і послуг), і майже стільки ж – 43 відсотки – на ринки з несприятливою для конкуренції структурою,
      – зазначив Милованов.

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      Він також додав, що суспільство недооцінює масштаб проблеми, а ситуація погіршується.

      За словами Милованова, в деяких галузях вже помітний певний прогрес.

      Що вже зроблено в спиртовій галузі?

      Що передбачає законопроєкт Зеленського про спиртову галузь? Законопроєкт пропонує роздати ліцензії на виробництво спирту приватним компаніям, а державну монополію – скасувати. На думку експертів, такий законопроєкт вигідний лише великим горілчаним компаніям.

      Як змінилася тютюнова галузь?

      • створено робочу групу з бізнесом та урядом із розв’язання проблем галузі;
      • досягнуто домовленості, згідно з якими табачні компанії відновлюють виробництво;
      • уряд і галузь готують меморандум, який вирішить питання детінізації, боротьби з контрафактом, а також демонополізації та створення рівних правил гри.

      Що вже змінилося в агропромисловому комплексі?

      • триває та поліпшується система фінансової підтримки агросектора з фокусом на маленькі фермерські господарства;
      • у планах – детінізація ринку землі;
      • розпочали контроль використання держземлі за допомогою сателітів;
      • продовжується боротьба із самозахопленням і несплатою податків.
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      Теги: Тимофій Милованов Тютюн Укрспирт Енергетика
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