Уряд передав на приватизацію кілька сотень держпідприємств

Мінекономіки передало на приватизацію 339 державних підприємств. Жодне з них не є стратегічним, але всі перебувають у критичному стані.

До кінця року за рекомендацією президента передати на приватизацію планують 500 держпідприємств. 339 передали вже, решту – передадуть згодом. Про це на пресконференції повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

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Це означає, що державних підприємств, активів в управлінні міністрів та політиків стає менше, все більше підприємств переходить в управління менеджерів. Вони мають підготувати підприємства до продажу через систему Prozorro та реалізувати ефективному власнику,

– зазначив прем’єр-міністр.

Про те, що всі ці держпідприємства перебувають у критичному фінансовому стані, написав у фейсбуці міністр економіки Тимофій Милованов. За його словами, серед цих 339 підприємств немає стратегічних, жодне не виконує унікальну сервісну функцію.

Але для ефективної роботи вони мають бути передані у приватний сектор. Для нас важливо залучити інвестиції для розвитку цих підприємств та зберегти робочі місця для людей,

– додав Милованов.

За його словами, список держпідприємств буде опублікований найближчими днями після офіційних процедур.

Про передумови приватизації держпідприємств