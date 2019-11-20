Уряд передав на приватизацію кілька сотень держпідприємств
Мінекономіки передало на приватизацію 339 державних підприємств. Жодне з них не є стратегічним, але всі перебувають у критичному стані.
До кінця року за рекомендацією президента передати на приватизацію планують 500 держпідприємств. 339 передали вже, решту – передадуть згодом. Про це на пресконференції повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
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Це означає, що державних підприємств, активів в управлінні міністрів та політиків стає менше, все більше підприємств переходить в управління менеджерів. Вони мають підготувати підприємства до продажу через систему Prozorro та реалізувати ефективному власнику,
– зазначив прем’єр-міністр.
Про те, що всі ці держпідприємства перебувають у критичному фінансовому стані, написав у фейсбуці міністр економіки Тимофій Милованов. За його словами, серед цих 339 підприємств немає стратегічних, жодне не виконує унікальну сервісну функцію.
Але для ефективної роботи вони мають бути передані у приватний сектор. Для нас важливо залучити інвестиції для розвитку цих підприємств та зберегти робочі місця для людей,
– додав Милованов.
За його словами, список держпідприємств буде опублікований найближчими днями після офіційних процедур.
Про передумови приватизації держпідприємств
- Загалом у державній власності в Україні перебуває понад 3500 підприємств. Приблизно 1300 з них – збиткові.
- 2 жовтня Верховна Рада ухвалила закон про скасування переліку заборонених для приватизації підприємств.
- Згодом Володимир Зеленський доручив Міністерству економіки розпочати підготовку до масштабної приватизації. Відповідно до неї до 31 грудня заплановано передати на приватизацію 500 держпідприємств.