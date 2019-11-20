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      Уряд передав на приватизацію кілька сотень держпідприємств

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      Частину збиткових держпідприємств передали на приватизацію / liga.net

      Мінекономіки передало на приватизацію 339 державних підприємств. Жодне з них не є стратегічним, але всі перебувають у критичному стані.

      До кінця року за рекомендацією президента передати на приватизацію планують 500 держпідприємств. 339 передали вже, решту – передадуть згодом. Про це на пресконференції повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

      Читайте також: Милованов розповів про великі звільнення на держпідприємствах

      Це означає, що державних підприємств, активів в управлінні міністрів та політиків стає менше, все більше підприємств переходить в управління менеджерів. Вони мають підготувати підприємства до продажу через систему Prozorro та реалізувати ефективному власнику,
      – зазначив прем’єр-міністр.

      Про те, що всі ці держпідприємства перебувають у критичному фінансовому стані, написав у фейсбуці міністр економіки Тимофій Милованов. За його словами, серед цих 339 підприємств немає стратегічних, жодне не виконує унікальну сервісну функцію.

      Але для ефективної роботи вони мають бути передані у приватний сектор. Для нас важливо залучити інвестиції для розвитку цих підприємств та зберегти робочі місця для людей, 
      – додав Милованов.

      За його словами, список держпідприємств буде опублікований найближчими днями після офіційних процедур.

      Про передумови приватизації держпідприємств

      • Загалом у державній власності в Україні перебуває понад 3500 підприємств. Приблизно 1300 з них – збиткові.
      • 2 жовтня Верховна Рада ухвалила закон про скасування переліку заборонених для приватизації підприємств.
      • Згодом Володимир Зеленський доручив Міністерству економіки розпочати підготовку до масштабної приватизації. Відповідно до неї до 31 грудня заплановано передати на приватизацію 500 держпідприємств.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Тимофій Милованов Олексій Гончарук Приватизація
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