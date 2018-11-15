Уряд передумав підвищувати обороноздатність країни за гроші від "спецконфіскації"
Замість підвищення обороноздатності уряд вирішив закупити квартири для поліції.
Уряд обіцяв скерувати гроші, які держава отримала від продажу конфіскованого майна, на підвищення обороноздатності. Але зараз уряд передумав і заявив, що 2 мільярди гривень підуть на закупівлю квартир для поліції.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив лідер "Самопомочі" Андрій Садовий.
"Коли у 2016 ухвалювався закон про спецконфіскацію, влада билась в груди, що ці гроші підуть на "підвищення обороноздатності країни". І ось почали ділити гроші. Обороноздатність? На думку уряду, її підвищать…квартири для поліції. На них піде 2 мільярди з 2,3 загальної суми.
Коли ми пропонували закласти в держбюджет статтю, яка б передбачала виплату по 100 тисяч гривень усім військовим, що пройшли війну (так ми робимо у Львові вже два роки за кошти місцевого бюджету), то нам сказали, що для військових грошей немає.
Отака логіка уряду. Військові після служби вже не потрібні, ними нехай займається місцева влада, а ми будемо гроші вкладати в поліцію. Цікаво, з якою метою?" – наголосив лідер "Самопомочі" Садовий.