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      Уряд підтримав збільшення штрафів для обленерго за зловживання: що відомо

      - Читать новость на русском
      Гончарук повідомив про збільшення штрафів для обленерго за зловживання / Пресслужба Кабміну

      Обленерго можуть платити більше за затягування рішень про підключення до електромереж. Рішення збільшити розмір штрафів ухвалив Кабінет Міністрів.

      Ухвала уряду передбачає посилення відповідальності природних монополій за зловживання, повідомив у телеграмі прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

      Читайте також: Уряд ухвалив рішення про зменшення промислового забруднення: що зміниться

      Саме від операторів систем розподілу (ОСР) в Україні, які є природними монополістами, залежить, чи вдасться інвестору підключитися до електромереж для того, аби розпочати свою діяльність.

      За словами прем’єр-міністра, подекуди обленерго виставляють завищену плату за підключення до електромереж. А також вимагають від бізнесу хабарі, погрожуючи затягнути розгляд документів до нескінченності.

      Через корупцію у сфері підключення до електромереж, інвестори не прагнуть відкривати нові потужності у регіонах України. А це відповідно має негативні наслідки для місцевих бюджетів.

      Уряд посилює відповідальність ОСР за такі дії, зокрема через підвищення розмірів штрафних санкцій,
      – додав Гончарук.

      Крім того, гроші від споживачів йтимуть на розвиток електромереж, а не на особисті потреби власників обленерго.

      Після схвалення урядом документ спрямують на розгляд парламенту. Якщо нардепи його підтримають, найближчим часом документ стане чинним.

      Звернуть увагу! 24 жовтня 2019 року Кабмін ухвалив постанову, якою спростив умови підключення до електромереж. А 22 листопада стало відомо, що вартість підключення до електромереж у 2020 році подешевшає на 19%.

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      сьогодні
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Електроенергія Штрафи Кабінет Міністрів України Олексій Гончарук
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