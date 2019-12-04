Пенсіонерам доведеться платити більше за доставку пенсії додому: як зросли ціни

В Україні зросте вартість доставки пенсій через відділення Укрпошти та поштарів. Уряд ухвалив рішення підвищити тариф вперше за останні 15 років. Відтепер у місті він становитиме 1,15% від суми виплати, у селі та селищі міського типу – 2,3%.

Нові тарифи на послуги з виплати і доставки пенсій та грошових допомог допоможуть покрити фактичні витрати Укрпошти, написав у фейсбуці міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

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Тарифи дозволять Укрпошті утримувати багатотисячну мережу відділень та забезпечувати надання всіх необхідних сучасних послуг на території всієї країни, зокрема в сільській місцевості, де мешкає понад 15 мільйонів українців,

– зазначив він.

З 1 січня 2020 року вартість послуги у місті становитиме 1,15% від суми відповідної виплати, у селі та селищі міського типу – 2,3%. Чинні тарифи не змінювалися з 2004 року.

Владислав Криклій також додав, що Укрпошта – велика інфраструктурна компанія, яка конкурує на ринку поштово-логістичних послуг, де умови мають бути рівними для всіх.

Понад 4 мільйонів українців, зокрема, понад 800 тисяч людей з інвалідністю, отримують пенсії та грошові виплати через Укрпошту.

Що відомо про відмову Укрпошти доставляти пенсії