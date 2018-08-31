Уряд планує підняти мінімальні зарплати та пенсії українців з 1 січня

Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко заявив, що уряд збирається вчасно подати на розгляд Верховної Ради проект бюджету на наступний рік. Він має врахувати підняття мінімальних пенсій та зарплат з першого січня 2019 року.

Про це йдеться в повідомленні на Урядовому порталі.

За словами Віце-прем'єр-міністра України Павла Розенко, Кабмін збирається внести до Верховної Ради проект Державного бюджету України на 2019 рік до 15 вересня, як це і передбачено чинним законодавством.

"У минулому році Уряд вперше за всю історію незалежності забезпечив конституційне подання повного бюджету до Верховної Ради до 15 вересня. Я переконаний, що і цього року Уряд 15 вересня, може навіть трохи раніше, передасть проект Державного бюджету у Верховну Раду", – сказав він.

За його словами, значна частина коштів бюджету буде спрямована на посилення обороноздатності країни та підвищення грошового забезпечення військовослужбовців.

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Павло Розенко також зауважив, що економічна ситуація і рівень економічного заростання дають підстави говорити про те, що у наступному році продовжиться підвищення соціальних стандартів.

Я вже можу сказати точно, що з 1 січня 2019 року зросте і розмір мінімальної заробітної плати, і розмір пенсій,

– сказав він.

Також Розенко обіцяє, що бюджет буде реальним для виконання.