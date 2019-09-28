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      Уряд планує повністю перейти на гривневі запозичення на внутрішньому ринку

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      В уряді не мають наміру брати багато валютних запозичень
      В уряді не мають наміру брати багато валютних запозичень / Ілюстративне фото (pixabay)

      Станом на вересень 2019 Кабмін Гончарука залучив 194 мільярди гривень, тоді як в 2017 році таких було тільки 32 мільярди. Доларові ж запозичення залишаються на рівні 2018 року.

      Про це розповів урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца під час Українського Фінансового Форуму 27 вересня, пише FinClub.

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       2017 році гривневі запозичення були тільки 32 мільярди гривень, зараз це 194 мільярди. Доларові запозичення приблизно на такому ж рівні, як минулого року. Ми не можемо зменшити доларові запозичення тільки через те, що банки не мають альтернативних джерел, куди алокувати ліквідність (простіше кажучи, не мають де розмістити валюту, бо мають її надлишок – 24 канал)", – сказав Буца.

      Ми вже відмовилися від розміщення (державних облігацій – 24 канал) в євро. Наша мета – перейти виключно на гривневі запозичення на внутрішньому ринку,
      – наголосив він.

      За словами урядовця, гривневі запозичення вже дають змогу державі фінансувати більшість її потреб: "50% потреб на цей рік ми профінансували за завдяки виключно гривні".

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      Наразі значна частка боргу української держави є валютною, і ця ситуація є доволі ризиковою для країни. "Збільшуючи частку гривневих запозичень при розміщенні ОВДП (облігації внутрішньої державної позики – 24 канал), ми істотно знижуємо цей ризик", – пояснив Буца.

      Усі новини економіки на сайті 24 каналу читайте за цим посиланням.

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      Теги: Гривня Гроші Новини України Кабінет Міністрів України держборг
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