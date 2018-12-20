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      Уряд планує зменшити частку доходу, які державні компанії мають перераховувати до бюджету

      84 Читать новость на русском
      Уряд планує зменшити частку доходу, які державні компанії мають перераховувати до бюджету
      Уряд планує зменшити частку доходу, які державні компанії мають перераховувати до бюджету / Фото з відкритих джерел

      Міністерство економічного розвитку та торгівлі України пропонує зменшити норму сплати прибутку державних компаній до бюджету з 75% до 50%.

      Про це повідомляють у прес-службі Мінекономрозвитку.

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      Міністр економічного розвитку Степан Кубів заявив, що від початку 2018 року державні компанії сплатили до бюджету понад 31 мільярд гривень дивідендів та 7,5 мільярдів гривень свого прибутку.

      Ми пропонуємо зменшити цей відсоток (відрахування прибутку держкомпаній до бюджету — ред.) хоча б до 50%. Так само до 50% ми пропонуємо зменшити частку сплати дивідендів державними акціонерними товариствами,
      — додав Степан Кубів.

      Крім того, більшість активів компаній (73%) є зношеними. У міністерстві сподіваються, що у разі зменшення норми обов’язкового відрахування дозволить оновити виробничі потужності.

      До слова, у меморандумі про співпрацю між Україною та Міжнародним валютним фондом в рамках нової кредитної програми stand-by написано, що Україна має відмовитися від запровадження другого рівня пенсійного забезпечення (накопичувальних пенсій) у 2019 році.

      Теги: Новини України Гроші Бюджет Податки Торгівля Міністерство економічного розвитку і торгівлі
      Джерело: 24 Канал
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