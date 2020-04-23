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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОРОНАВІРУС COVID-19
      БЛОГ Тимофій Милованов
      Ексміністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

      Уряд продовжив карантин: як діяти далі?

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      Уряд продовжив карантин до 11 травня / mltpl.city

      Уряд продовжив карантин до 11 травня. Будемо до себе чесними. Карантин будуть продовжувати ще багато разів. Подобається нам це чи ні.

      Незважаючи на благання бізнесу. Незважаючи на бідність людей, що втратили роботу.

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      Бо масові смерті людей – це страшна картинка. Набагато страшніша ніж зупинена економіка. Спалах смертей може зруйнувати політичне майбутнє будь-якого уряду та політичної партії. А слабка економіка – політично – це погано, але не так страшно.

      Це зміниться, коли соціологія покаже, що переважна більшість людей переймаються зупинкою економіки, а не ризиком зараження коронавірусом. Станом на сьогодні, більшість опитувань вже показують що люди більше турбуються економічними наслідками карантину. Але різниця між прихильниками відміни карантину та прихильниками продовження ще є недостатньо великою.

      В будь-якому випадку, потрібно надати фінансову підтримку тим людям, які продовжують економічно потерпати від карантину.

      Я пропоную ввести мінімальний базовий дохід. Напкриклад в половину середньої зарплати (5000 грн). Тільки на період карантину. Для всіх. І пенсіонерів і тих, хто втратив роботу або бізнес.

      Потрібно також перейти від загального карантину до таргетованого карантину. Ідея схожа на принцип таргетування інфляції (яке, до речі, добре спрацювало в Україні в останні роки і знизило рівень зростання цін з 40% до 2-3%). При таргетуванні інфляції ми не опікуємось ціною на кожний товар та послугу. Ні, ми дозволяємо якимось цінам зростати, а іншим падати. Головне, щоб в середньому вартість типових витрат українця зростала повільно.

      Так само і з каратнином. Нам потрібно таргетувати рівень захворювання в Україні. Головна мета щоб ймовірність зараження кожної нової людини була низька, скажемо 2-3%. І всі обмеження держави мають бути розроблені таким чином, щоб контролювати цю ймовірність. В тих регіонах, де рівень захворювань низький, можна послаблювати карантин. В тих, де великий, потрібно робити його жорсткішим.

      Для того, щоб можна було застосовувати політику таргетування ймовірності зараження, необходіно впровадити систему масового тестування. Це потрібно, щоб знати рівень заражень.

      Ці три речі маємо впровадити, щоб не вбити економіку і майбутнє України:
      1. Базовий дохід на період кризи.
      2. Масові тестування.
      3. Політика таргетування ймовірності зараження.

      Автор: Тимофій Милованов
      Теги: Коронавірус COVID-19 Новини політики Новини України Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Публікації Новини Здоров'я Уряд Шмигаля Тести на коронавірус Гроші
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