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НОВИНИ ПОЛЬЩІ ІГОР ГУЖВА НЕГОДА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ

Уряд пропонує вивести радянські привітання з армії: деталі

05:49, сьогодні 6561 Читать новость на русском
Збройні сили України
Збройні сили України / 24 Канал

Кабінет міністрів пропонує офіційно ввести військове привітання "Слава Україні" та відповідь "Героям слава".

Відповідний законопроект ініціював прем'єр-міністр Володимир Гройсман і його вже зареєстрували у Верховній Раді.

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Відтак урядовці пропонують замінити радянські вітання "Здрастуйте, товариші", "Бажаємо (бажаю) здоров’я" на "Слава Україні", "Героям слава".

Саме ж слово "товариш" у лексиці військових все ж пропонують залишити. Його використовуватимуть для звертань військових до високопоставлених цивільних осіб.

Теги: Новини України Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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