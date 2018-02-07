Уряд пропонує вивести радянські привітання з армії: деталі
05:49, сьогодні 6561 Читать новость на русском
Кабінет міністрів пропонує офіційно ввести військове привітання "Слава Україні" та відповідь "Героям слава".
Відповідний законопроект ініціював прем'єр-міністр Володимир Гройсман і його вже зареєстрували у Верховній Раді.
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Відтак урядовці пропонують замінити радянські вітання "Здрастуйте, товариші", "Бажаємо (бажаю) здоров’я" на "Слава Україні", "Героям слава".
Саме ж слово "товариш" у лексиці військових все ж пропонують залишити. Його використовуватимуть для звертань військових до високопоставлених цивільних осіб.
Джерело: 24 Канал
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