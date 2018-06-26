Уряд пропонує ввести кримінальну відповідальність за контрабанду
Уряд на початку липня погодить та внесе на розгляд Верховної Ради законодавчу ініціативу, яка передбачатиме кримінальну відповідальність за здійснення контрабанди.
Про це розповів прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, повідомляє "Укрінформ".
Він зазначив, що ініціатором введення кримінальної відповідальності за контрабанду став саме Кабінет міністрів.
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"Думаю, на наступному тижні внесемо у парламент і будемо просити депутатів підтримати норму, яка криміналізує контрабанду. Займаєшся контрабандою – це кримінальна відповідальність та реальний термін ув'язнення", – додав прем’єр.
Гройсман переконаний, що декриміналізація контрабанди, яка відбулася у 2012 році, не є нормою і має бути змінена.
Тоді створили новий митний кодекс чисто під схеми, щоб було можливо управляти цим процесом, але це все треба знищувати,
– пояснив урядовець.
Нагадаємо, в Україні 21 червня стартував експериментальний проект по створенню умов для запобігання ухиленню від сплати митних платежів, тобто по боротьбі з контрабандою. Проект запрацює на виконання постанови Кабінету міністрів і триватиме до 31 грудня 2018 року.