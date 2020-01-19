Уряд Росії очолив мільйонер: його дружина має більше – дані про доходи прем'єра РФ Мішустіна

Упродовж 2014 – 2018 років новоспечений очільник російського уряду Михайло Мішустін заробив 99,9 мільйона рублів, а його дружина Владлена – 434,5 мільйона рублів. До того, як стати прем’єром, Мішустін керував Федеральною податковою службою (ФПС).

Інформацію про доходи Мішустіна та його друдини за 5 років опублікувало російське видання "Коммерсантъ". Журналісти посилають на дані ФПС Росії.

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Так, у 2014 році, Мішустін заробив 23,2 мільйона рублів, натомість його дружина отримала набагато більше – аж 160,1 мільйона рублів. У 2015-му чинний російський прем’єр задекларував дохід у 19,5 мільйона рублів, а його дружина – 80,9 мільйона рублів.

У 2016 році дохід тодішнього очільника ФПС склав 18,9 мільйона рублів, а його дружина отримала 77,3 мільйона рублів. У 2017 році їхні вони заробили 19,3 мільйона рублів і 68,5 мільйона рублів відповідно, а у 2018-му – 19 мільйонів рублів і 47,7 мільйона рублів відповідно.

Що відомо про Владлену Мішустіну

Інформацію про дружину чинного прем’єра – обмаль. Відомо, що у 2016 році журнал Forbes включив її до списку найзаможніших дружин російських чиновників. На чому саме Владлена Мішустина заробляє такі гроші, неясно. У базі даних "Контур. Фокус" "Відкриті медіа" немає жодних вказівок на те, що упродовж останніх років вона володіла якимось бізнесом або була керівником будь-якої компанії, пишуть "Відкриті медіа".

Єдине, що є про бізнес дружини чинного російського прем'єра, – в 2009 році вона стала співзасновником танцювальної школи Decadance разом із двома партнерами: Наталією Удодовою та Юлією Мітровіч. Юрособу було зареєстровано в селі Барвиха на Рубльово-Успенському шосе. Там же, в елітному селищі, розташовувалася і сама школа. У 2014 році цю школу було ліквідовано. Крім того, з 2008 по 2013 рік Мішустина була зареєстрованою як індивідуальний підприємець, діяльність якого – школа танців. У 2010-і роки вона входила до списку афільованих осіб ЗАТ "Міжнародний комп'ютерний клуб", але у 2016 році цю компанію ліквідували.Живе подружжя Мішустіних у селищі Ніколіна Гора на Рубльово-Успенському шосе. Цікаво, що цей маєток колишній очільник ФПС у своїх деклараціях не вказував, а її офіційним власником в Єдиному державному реєстрі нерухомості вказано "Російську Федерацію". Офіційно Мішустіни взагалі не володіють жодною нерухомістю. Але зареєстрованими вони є у Москві в квартирі на Тригорному валу, 12. Це житло розміщується практично в центрі російської столиці. Формальним власником цієї квартири теж є "Російська Федерація".

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Мішустін очолив уряд РФ: що відомо

Михайло Мішустін став російським прем’єром 16 січня. На цю посаду його кандидатуру запропонував господар Кремля Володимир Путін, і її підтримала більшість Держдуми (за – 383 особи, проти – 0, утрималася 41 особа, загалом участь у голосуванні брали 424 парламентарів). Того ж дня президент РФ Володимир Путін підписав указ про призначення Мішустіна на посаду прем'єра.

Раніше уряд РФ очолював Дмитро Медведєв, але 15 числа заявив про відставку. Такий крок він пояснив занадто довгою тривалістю перебування на посаді і необхідністю надати Путіну "абсолютну свободу дій". Крім того, експрем’єр про своє рішення оголосив після того, як російський президент вніс пропозиції про зміну Конституції.