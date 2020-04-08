Уряд розгляне питання підняття штрафів для паліїв листя та можливу криміналізацію підпалів

Кабінет Міністрів на черговому засіданні 8 квітня розгляне питання боротьби з палінням листя, яке забруднює повітря та вбиває екосистему. Уряд ініціюватиме перед Радою підвищення адміністративних штрафів для паліїв та можливу криміналізацію підпалів.

Про посилення відповідальності за паління трави повідомив у телеграмі міністр Кабміну Олег Немчінов.

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Ми маємо ініціювати перед Верховною радою України підняття адмінштрафів для паліїв, а, можливо, і криміналізувати покарання за такі дії,

– написав Немчінов.

За його словами, невинні походи на шашлики та спалювання листя є згубними для природи.

Які наслідки має спалювання

забруднює повітря;

знищує гектари лісів;

убиває екосистему, невинних тварин та їх малюків.

Немчінов закликав українців бути свідомими та відповідати за свої вчинки. Він також розмістив відео про те, як підпали впливають на екосистему.

Вплив підпалів листя на екосистему: дивіться відео

До слова, по всій Україні регулярно фіксують випадки масштабних пожеж, які стали наслідком спалювання трави.

Дивіться відео: чому не можна палитис суху траву