Уряд розширив перелік видів діяльності, дозволених під час карантину: список
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Кабінет Міністрів розширив перелік дозволених під час карантину видів діяльності. Для цього відповідні зміни внесли у раніше прийняту постанову.
Про види діяльності, які все ж вирішили дозволити на час карантинних обмежень, повідомляє пресслужба Мінекономіки.
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Уряд на період карантину зняв заборону з таких видів діяльності:
- гуртова торгівля продуктами харчування;
- торгівля ветеринарними препаратами;
- проведення ветеринарної практики;
- продаж кормів, пестицидів і агрохімікатів, а також насіння і посівних матеріалів.
Обов'язковою умовою роботи бізнесу у визначених галузях є забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту, дотримання санітарних і протиепідемічних заходів.
Що відомо про засідання Кабміну
Уряд зібрався 25 березня на позачергове засідання. На ньому прийняли рішення ввести на території всієї країни режим надзвичайної ситуації. Крім того, до 24 квітня продовжили загальнонаціональний карантин.
Також Кабмін постановив:
- належним чином облаштувати КПП в зонах надзвичайної ситуації з обов’язковим санітарним оглядом людей та пропуском лише після медогляду та дезінфекції транспортних засобів;
- залучити до роботи на цих пунктах працівників та технічні засоби МОЗ, Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС, Держпродспоживслужби;
- усі приміщення, дороги та тротуари мають проходити ретельну дезінфекцію;
- надавати допомогу малозахищеним верствам населення із залученням працівників соціальних служб, громадських і волонтерських організацій до надання допомоги.
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