Уряд схвалив залучення 450 мільйонів євро кредиту на транспортну систему

Кабінет міністрів схвалив залучення кредитних 450 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку на розвиток транспортної мережі в Україні.

Про це повідомив депутат від партії "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко у своєму Facebook.

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Проєкт Транс'європейської транспортної мережі (TEN-T) передбачає створення до 2030 року нової транспортної системи на території ЄС, яка об'єднає 94 морських і річкових портів, 38 міжнародних аеропортів і близько 15 тисяч кілометрів швидкісних залізниць.

Що відомо про Транс'європейську транспортну мережу? TEN-T – це нова транспортна політика ЄС або "з Заходу на Схід за півгодини". Якщо ця стратегія буде реалізована успішно, то вже в 2050 році поїздка по ЄС буде займати в середньому півгодини, а нова транспортна мережа з'єднає 94 порту, 38 аеропортів, а також 15 тисяч кілометрів модернізованих швидкісних залізниць. Розвиток європейської транспортної мережі принесе величезну вигоду, стимулює економічне зростання і допоможе створити робочі місця.