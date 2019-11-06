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      Уряд схвалив залучення 450 мільйонів євро кредиту на транспортну систему

      208 Читать новость на русском
      Уряд схвалив залучення 450 мільйонів євро на транспортну систему
      Уряд схвалив залучення 450 мільйонів євро на транспортну систему / Політарена

      Кабінет міністрів схвалив залучення кредитних 450 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку на розвиток транспортної мережі в Україні.

      Про це повідомив депутат від партії "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко у своєму Facebook.

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      Проєкт Транс'європейської транспортної мережі (TEN-T) передбачає створення до 2030 року нової транспортної системи на території ЄС, яка об'єднає 94 морських і річкових портів, 38 міжнародних аеропортів і близько 15 тисяч кілометрів швидкісних залізниць.

      Що відомо про Транс'європейську транспортну мережу? TEN-T – це нова транспортна політика ЄС або "з Заходу на Схід за півгодини". Якщо ця стратегія буде реалізована успішно, то вже в 2050 році поїздка по ЄС буде займати в середньому півгодини, а нова транспортна мережа з'єднає 94 порту, 38 аеропортів, а також 15 тисяч кілометрів модернізованих швидкісних залізниць. Розвиток європейської транспортної мережі принесе величезну вигоду, стимулює економічне зростання і допоможе створити робочі місця.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Транспорт Новини політики Євросоюз Кабінет Міністрів України Олексій Гончаренко Гроші
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