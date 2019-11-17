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      Уряд скасував обмеження тарифів на опалення і гарячу воду: що це означає

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      Уряд скасував обмеження тарифів на опалення і гарячу воду / censor.net.ua

      Кабмін скасував постанову від 26 червня, яка передбачала граничний тариф на опалення та гарячу воду. В уряді наголошують, що рішення ліквідує загрозу відключення міст від газу через економічно необґрунтовані ставки тарифів.

      Відповідне рішення Кабмін прийняв на засіданні 15 листопада, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики та навколишнього середовища.

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      Наприкінці червня 2019 року уряд Гройсмана прийняв Постанову, що запроваджує неринкові механізми.

      • Обмеження передбачали граничний тариф на послугу з постачання теплової енергії для населення на рівні 1,4 тисяч гривень за 1 гігакалорію за наявності приладів обліку і 35,21 гривень за 1 квадратний метр без приладів обліку.
      • Окрім того, встановили граничний тариф на послугу гарячого водопостачання: 83,66 гривень за кубометр за умови підключення рушникосушарок і 75,74 гривень за кубометр, якщо їх немає.

      У Міненерго стверджують, що встановлення граничних тарифів на опалення та гарячу воду суперечить вимогам МВФ і ставить під загрозу відключення опалення і гарячого водопостачання.

      Рішення забезпечує стійке проходження опалювального сезону та усуває загрозу відключення міст від газу через економічно необґрунтовані ставки тарифів,
      – мовиться в повідомленні. 

      До того ж з відповідним проханням до прем'єр-міністра Олексія Гончарука звернулася Асоціація міст України.

      Уряд оцінив, що середньозважений тариф по Україні на теплову енергію станом на 1 травня становив 1,8 тисяч гривень за гігакалорію, а обмеження тарифу відповідно до скасованої постанови призвело б до додаткових витрат місцевих бюджетів за час опалювального сезону на суму 7 мільярдів гривень.

      В уряді нагадують, що громадяни, чиї статки недостатні для розрахунку за комунальні послуги, мають право на субсидію. Загалом на наступний рік в Державному бюджеті на Програму субсидій закладено 47,6 мільярда гривень.

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      16 листопада
      27536
      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Гроші Кабінет Міністрів України Водопостачання Опалювальний сезон Тарифи
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