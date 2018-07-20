Уряд США чекає на розкриття вбивства журналіста Шеремета

Посол США в Україні Марі Йованович повідомила, що з нетерпінням чекає на правосуддя у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляє посольство у Twitter.

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"Сьогодні вранці українці відзначили другу річницю вбивства журналіста Павла Шеремета. Я з нетерпінням чекаю того дня, коли буде здійснено правосуддя для сім'ї Павла, його друзів та українського народу", – йдеться у повідомленні.

Amb. Y: “This morning Ukrainians marked the second anniversary of the assassination of journalist Pavel Sheremet. I look forward to the day when justice is served for Pavel’s family, friends, and the Ukrainian people.” pic.twitter.com/UhvvY7Ec6Z — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 20 липня 2018 р.

Нагадаємо, два роки тому у Києві вбили відомого журналіста Павла Шеремета, який останні роки жив та працював в Україні. Розслідування цього умисного вбивства, яке сталося 20 липня 2016 року, досі триває.