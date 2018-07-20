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Уряд США чекає на розкриття вбивства журналіста Шеремета

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Уряд США чекає на розкриття вбивства журналіста Шеремета
Уряд США чекає на розкриття вбивства журналіста Шеремета / Фото з відкритих джерел

Посол США в Україні Марі Йованович повідомила, що з нетерпінням чекає на правосуддя у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляє посольство у Twitter.

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"Сьогодні вранці українці відзначили другу річницю вбивства журналіста Павла Шеремета. Я з нетерпінням чекаю того дня, коли буде здійснено правосуддя для сім'ї Павла, його друзів та українського народу", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, два роки тому у Києві вбили відомого журналіста Павла Шеремета, який останні роки жив та працював в Україні. Розслідування цього умисного вбивства, яке сталося 20 липня 2016 року, досі триває.

Теги: Новини України Павло Шеремет Вбивство Павла Шеремета Жертви журналісти ЗМІ Новини США
Джерело: 24 Канал
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