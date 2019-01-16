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      Уряд США подвоїв оцінку збитку від "шатдауна", – ЗМІ

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      Конгрес США
      Конгрес США / 24 Канал

      Уряд Сполучених Штатів Америки збільшив оцінку збитку економіці країни від часткового припинення роботи федеральних установ в два рази.

      Про це повідомило видання CNBC.

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      Тепер влада очікує, що кожен тиждень "шатдаун" буде призводити до зниження темпів зростання ВВП США в першому кварталі на 0,1 процентного пункту, хоча раніше передбачалося, що це послабить зростання економіки країни лише 0,05 п.п. в тиждень.

      Зазначається, що перегляд оцінки пов'язаний з тим, що в первісному прогнозі враховувалися тільки наслідки того, що близько 800 тисяч держслужбовців перестали отримувати зарплату, а переглянутий прогноз бере до уваги також той факт, що без роботи залишаться приватні держпідрядники.

      Таким чином, якщо уряд не відновить роботу до кінця січня, зростання економіки в січні-березні сповільниться на 0,5 п.п.

      Нагадаємо, шатдаун розпочався опівночі проти 22 грудня 2018 року, у Сполучених Штатах Америки знову частково закрилися усі федеральні установи, втретє протягом року, оскільки законодавцям не вдалося досягти компромісу щодо фінансування федерального уряду.

      Як часто трапляється шатдаун?Це геть не виняткове явище у США. Загалом історія країни містить згадки про 17 таких випадків. Та навіть про попередній, 2013 року, уже встигли забути: уряд не працював 16 днів, а Дональд Трамп у ефірі програми Fox and Friends поклав провину на тоді чинного президента Барака Обаму. Та от у січні 2018 року, вже за каденції Трампа, Конгрес Сполучених Штатів Америки не зумів ухвалити бюджет до закінчення терміну дії тимчасового закону про фінансування уряду. Відтак, федеральні відомства країни частково припинили роботу через відсутність фінансування. Це було перше в історії країни закриття уряду в умовах, коли одна партія контролює і Білий дім, і обидві палати Конгресу. Дональд Трамп назвав цей "шатдаун" подарунком від американської демократичної партії на річницю інавгурації. А вже у лютому 2018 трапився другий шатдаун за місяць – з тих же причин: Конгрес не прийняв бюджет.

      Теги: Новини США
      Джерело: 24 Канал
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