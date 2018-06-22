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Уряд США презентував новий план реорганізації вибраних відомств

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У США планують реорганізувати вибрані міністерства
У США планують реорганізувати вибрані міністерства / vgolos.com.ua

В четвер, 21 червня, урядом США були оприлюдненні плани з реорганізації вибраних відомств та федеральних програм.

Про це повідомляє УНН з посиланням на матеріали брифінгу Адміністративно-бюджетного управління Білого дому.

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Зазначається, що плани уряду Сполучених Штатів передбачають об'єднання міністерств освіти і праці, а також реформування міністерства охорони здоров'я та соціальних служб, надання йому додаткових повноважень.

Ці зусилля поряд з недавніми виконавчими указами що стосуються федеральних профспілок, є на даний момент найбільшими складовими частинами нашого плану по "осушенню болота",
– зазначив директор АБУ Мік Малвені.

Додамо, що йдеться про неодноразову заяву президента США Дональда Трампа - "осушити болото" вашингтонської бюрократії, скоротити чисельність апарату  федерального уряду країни, а також підвищити ефективність його роботи.

Запропонований АБУ план реорганізації зазначених відомств розроблявся протягом 14 місяців на чолі з Міком Малвені. Директор АБУ переконаний, що федеральний уряд забюрократизований та непрозорий і, як наслідок, не ефективний.

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АБУ пропонує створити міністерство освіти та трудових ресурсів. Що ж до додаткових повноважень міністерству охорони здоров'я та соціальних служб то тут планується передати під його контроль постачання малозабезпечених верств населення продовольчими талонами. Також міністерство планують перейменувати у міністерство охорони здоров’я і соціального забезпечення.

Наразі описаною програмою займається міністерство сільського господарства, зазначається, що на реалізації плану виділена значна щастина федерального бюджету. 

 

Теги: Новини США
Джерело: 24 Канал
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