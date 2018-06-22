Уряд США презентував новий план реорганізації вибраних відомств

В четвер, 21 червня, урядом США були оприлюдненні плани з реорганізації вибраних відомств та федеральних програм.

Про це повідомляє УНН з посиланням на матеріали брифінгу Адміністративно-бюджетного управління Білого дому.

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Зазначається, що плани уряду Сполучених Штатів передбачають об'єднання міністерств освіти і праці, а також реформування міністерства охорони здоров'я та соціальних служб, надання йому додаткових повноважень.

Ці зусилля поряд з недавніми виконавчими указами що стосуються федеральних профспілок, є на даний момент найбільшими складовими частинами нашого плану по "осушенню болота",

– зазначив директор АБУ Мік Малвені.

Додамо, що йдеться про неодноразову заяву президента США Дональда Трампа - "осушити болото" вашингтонської бюрократії, скоротити чисельність апарату федерального уряду країни, а також підвищити ефективність його роботи.

Запропонований АБУ план реорганізації зазначених відомств розроблявся протягом 14 місяців на чолі з Міком Малвені. Директор АБУ переконаний, що федеральний уряд забюрократизований та непрозорий і, як наслідок, не ефективний.

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АБУ пропонує створити міністерство освіти та трудових ресурсів. Що ж до додаткових повноважень міністерству охорони здоров'я та соціальних служб то тут планується передати під його контроль постачання малозабезпечених верств населення продовольчими талонами. Також міністерство планують перейменувати у міністерство охорони здоров’я і соціального забезпечення.

Наразі описаною програмою займається міністерство сільського господарства, зазначається, що на реалізації плану виділена значна щастина федерального бюджету.