Уряд урізає бюджет: експерт сказав, на чому економити небезпечно
Поки кредиту МВФ немає, уряд хоче урізати держбюджет. Під найбільшим ударом – культура, освіта і місцеві вибори. Усе робиться для порятунку країни від кризи, спричиненої поширенням коронавірусу. Та ці пропозиції поки не знаходять підтримки у парламенті.
На чому економити не можна
► Наука
Президент Центру антикризових досліджень Ярослав Жалило в коментарі 24 каналу розповів, що небезпечно економити на науці, а особливо медичній.
До слова Зміни до бюджету: що пропонує Кабмін та як це вплине на українців
"Якщо говорити про науку, на ній дуже небезпечно економити, тому що те, що ми сьогодні бачимо сьогодні, зокрема з медичними дослідженнями, – це теж один із наслідків того, що у нас недофінансувалась наука", – пояснив він.
► Місцеві громади
Загрозливо також економити на місцевих громадах. Саме на них, на думку експертів, покладена основна відповідальність з протидії коронавірусу та його наслідків на місцях. Тим більше, вони вже втратили надходження від єдиного податку.
Де можна зекономити
► Місцеві вибори
Місцеві вибори, з погляду децентралізації, все ж було б доречніше перенести.
Загальмовано процеси, які мали б супроводжувати адміністративно-територіальну реформу. Тому на цьому етапі, мені видається, що правильніше було б все-таки відтермінувати проведення місцевих виборів на весну 2021 рок,
– зазначив Жалило.
Експерти також зазначають, що замість урізання бюджету, можна було подумати б про перенесення цих видатків на другу половину року і зекономити на іншому.
► Інфраструктурні проєкти
"В бюджеті звичайно були запаси, які ми можемо зараз скорочувати, – це, зокрема, стосується великих інфраструктурних проєктів", – пояснив економіст Гліб Вишлівський.
Видатки на Укравтодор, до речі, уряд пропонував скоротити на майже 20 мільярдів. Зараз усі країни в умовах пандемії збільшують дефіцит бюджету – і це нормально, але якщо у більш розвинених країнах є інвестори, у нас їх обмаль.
Цікаво Зеленський розповів за яких умов та на скільки можуть збільшити програму МВФ
"Тут критично важливо вже мати співпрацю з Міжнародним валютним фондом, бо без цієї співпраці ми не знайдемо ніде ресурсів для того, щоб перекрити цей дефіцит бюджету", – додав економіст Сергій Фурса.
Що відомо про урізання бюджету
У Міністерстві фінансів підготували низку законопроєктів про зміни до державного бюджету на 2020 рік. Уряд планує створити Стабілізаційний фонд розміром 124 мільярди гривень для боротьби з епідемією коронавірусу. Однак більшість депутатів цим незадоволені.
Парламентарів насторожує те, що грошами планує розпоряджатиметься лише Кабінет Міністрів, а це завжди корупційний ризик. Окрім цього, уряд хоче економити на важливих сферах життя країни:
- повністю урізати програми розвитку освіти;
- скасувати підтримку національного кінематографа, театрів, Українського інституту книги;
- зменшити фінансування дорожніх робіт майже на 8 мільярдів гривень;
- урізати витрати на спорт, включаючи осіб з інвалідністю;
- скоротити бюджет Міністерства розвитку громад і територій.
Урізання бюджету / Інфографіка 24 каналу
Нову версію правок до бюджету 2020 тепер напрацьовуватиме Антикризовий штаб під керівництвом прем'єр-міністра. До його складу ввійшли представники всіх фракцій і груп. Потім ці пропозиції вже винесуть на розгляд Верховної Ради на позачерговому засіданні.