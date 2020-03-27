Уряд урізає бюджет: експерт сказав, на чому економити небезпечно

Поки кредиту МВФ немає, уряд хоче урізати держбюджет. Під найбільшим ударом – культура, освіта і місцеві вибори. Усе робиться для порятунку країни від кризи, спричиненої поширенням коронавірусу. Та ці пропозиції поки не знаходять підтримки у парламенті.

На чому економити не можна

► Наука

Президент Центру антикризових досліджень Ярослав Жалило в коментарі 24 каналу розповів, що небезпечно економити на науці, а особливо медичній.

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"Якщо говорити про науку, на ній дуже небезпечно економити, тому що те, що ми сьогодні бачимо сьогодні, зокрема з медичними дослідженнями, – це теж один із наслідків того, що у нас недофінансувалась наука", – пояснив він.

► Місцеві громади

Загрозливо також економити на місцевих громадах. Саме на них, на думку експертів, покладена основна відповідальність з протидії коронавірусу та його наслідків на місцях. Тим більше, вони вже втратили надходження від єдиного податку.

Де можна зекономити

► Місцеві вибори

Місцеві вибори, з погляду децентралізації, все ж було б доречніше перенести.

Загальмовано процеси, які мали б супроводжувати адміністративно-територіальну реформу. Тому на цьому етапі, мені видається, що правильніше було б все-таки відтермінувати проведення місцевих виборів на весну 2021 рок,

– зазначив Жалило.

Експерти також зазначають, що замість урізання бюджету, можна було подумати б про перенесення цих видатків на другу половину року і зекономити на іншому.

► Інфраструктурні проєкти

"В бюджеті звичайно були запаси, які ми можемо зараз скорочувати, – це, зокрема, стосується великих інфраструктурних проєктів", – пояснив економіст Гліб Вишлівський.

Видатки на Укравтодор, до речі, уряд пропонував скоротити на майже 20 мільярдів. Зараз усі країни в умовах пандемії збільшують дефіцит бюджету – і це нормально, але якщо у більш розвинених країнах є інвестори, у нас їх обмаль.

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"Тут критично важливо вже мати співпрацю з Міжнародним валютним фондом, бо без цієї співпраці ми не знайдемо ніде ресурсів для того, щоб перекрити цей дефіцит бюджету", – додав економіст Сергій Фурса.

Що відомо про урізання бюджету

У Міністерстві фінансів підготували низку законопроєктів про зміни до державного бюджету на 2020 рік. Уряд планує створити Стабілізаційний фонд розміром 124 мільярди гривень для боротьби з епідемією коронавірусу. Однак більшість депутатів цим незадоволені.

Парламентарів насторожує те, що грошами планує розпоряджатиметься лише Кабінет Міністрів, а це завжди корупційний ризик. Окрім цього, уряд хоче економити на важливих сферах життя країни:

повністю урізати програми розвитку освіти;

скасувати підтримку національного кінематографа, театрів, Українського інституту книги;

зменшити фінансування дорожніх робіт майже на 8 мільярдів гривень;

урізати витрати на спорт, включаючи осіб з інвалідністю;

скоротити бюджет Міністерства розвитку громад і територій.



Урізання бюджету / Інфографіка 24 каналу

Нову версію правок до бюджету 2020 тепер напрацьовуватиме Антикризовий штаб під керівництвом прем'єр-міністра. До його складу ввійшли представники всіх фракцій і груп. Потім ці пропозиції вже винесуть на розгляд Верховної Ради на позачерговому засіданні.