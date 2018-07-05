Уряд виділить майже 106 мільйонів гривень на облаштування КПВВ на адмінмежі з окупованим Кримом

4 липня під час засідання Уряду, було ухвалено постанову про виділення 105,98 мільйона гривень на облаштування контрольно-пропускних пунктів в’їзду-виїзду (КПВВ) "Каланчак" і "Чонгар", що розташовуються на адміністративній межі з окупованим Кримом.

Про це інформує прес-центр МінТОТ.

Читайте також: Гройсман зробив неочікувану заяву щодо податкової міліції

Прийняте урядом рішення дозволить покращити умови перебування громадян під час перетину адміністративної межі, надасть можливість надавати адміністративні та транспортні послуги, створити комфортну сервісну зону, а також створити відповідні санітарно-гігієнічні умови на КПВВ,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ще з жовтня 2016 року Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України неодноразово підіймало питання щодо облаштування, а також покращення умов перебування громадян на КПВВ.

Зокрема мовилось про облаштування медичних пунктів, санітарно-технічного облаштування, необхідність відкриття центру адміністративних послуг, а також облаштування паркомісць для автомобілів.