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00:24, 4 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Уряд виділить майже 106 мільйонів гривень на облаштування КПВВ на адмінмежі з окупованим Кримом

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4 липня під час засідання Уряду, було ухвалено постанову про виділення 105,98 мільйона гривень на облаштування КПВВ "Каланчак" і "Чонгар"
4 липня під час засідання Уряду, було ухвалено постанову про виділення 105,98 мільйона гривень на облаштування КПВВ "Каланчак" і "Чонгар" / krymr.com

4 липня під час засідання Уряду, було ухвалено постанову про виділення 105,98 мільйона гривень на облаштування контрольно-пропускних пунктів в’їзду-виїзду (КПВВ) "Каланчак" і "Чонгар", що розташовуються на адміністративній межі з окупованим Кримом.

Про це інформує прес-центр МінТОТ.

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Прийняте урядом рішення дозволить покращити умови перебування громадян під час перетину адміністративної межі, надасть можливість надавати адміністративні та транспортні послуги, створити комфортну сервісну зону, а також створити відповідні санітарно-гігієнічні умови на КПВВ,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ще з жовтня 2016 року Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України неодноразово підіймало питання щодо облаштування, а також покращення умов перебування громадян на КПВВ.

Зокрема мовилось про облаштування медичних пунктів, санітарно-технічного облаштування, необхідність відкриття центру адміністративних послуг, а також облаштування паркомісць для автомобілів.

Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Новини Криму Кабінет Міністрів України
Джерело: 24 канал
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