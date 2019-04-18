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      Уряд виділив 200 мільйонів гривень на будівництво нового аеропорту

      982 Читать новость на русском
      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото / Фото з відкритих джерел

      Кабінет міністрів перерозподілив фінансування за програмою "Проектування і будівництво аеропорту "Придніпров'я". Уряд виділив 200 мільйонів гривень на розробку проектної документації Державному агентству інфраструктурних проектів.

      У 2019 році має початися будівництво нового аеропорту біля адміністративного кордону Дніпропетровської і Запорізької областей, а саме – біля селища Солоне, пише "Інтерфакс-Україна".

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      Перший транш становитиме 200 мільйонів гривень, а реалізувати проект мають намір впродовж двох років. Загальна сума, яка необхідна для реалізації проекту – 1 мільярд гривень.

      Де буде розташований новий аеропорт? Селище Солоне розташоване у 30 кілометрах по прямій від центру Дніпра, і в 40 кілометрах – від центру Запоріжжя. У 5 кілометрах від Солоного проходить автодорога H-08, яка була капітально відремонтована на ділянці Дніпро-Запоріжжя.

      Що відомо про Державне агентство інфраструктурних проектів? Укрінфрапроект є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері розвитку, будівництва, реконструкції та модернізації інфраструктури авіаційного, морського та річкового транспорту.

      Державне агентство інфраструктурних проектів володіє достатніми компетенціями щодо реалізації проектів будівництва аеропортів за рахунок державних коштів у рамках підготовки до проведення чемпіонату Європи з футболу в 2012 році.

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      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Гроші авіація Новини Дніпра Новини Запоріжжя
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