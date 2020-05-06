16:11
6 трав 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19

      Уряд виділив додаткові 3 мільярди гривень на боротьбу з COVID-19: на що підуть гроші

      -
      Уряд виділив 3 мільярди гривень на боротьбу з COVID-19
      Кабмін виділив додаткові кошти на боротьбу з коронавірусом / Ілюстративне фото / Global Images Ukraine

      Кабінет Міністрів виділив 3 мільярди 132 мільйони гривень, які підуть на боротьбу з коронавірусом в Україні. Це додаткові кошти, які першочергово підуть на забезпечення медиків.

      Відповідне рішення Кабмін прийняв під час засідання 6 травня. Зараз документ перебуває на погодженні в Міністерстві фінансів та Міністерстві економічного розвитку, розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов, пише 24 канал.

      Раніше Чому медикам не виплатили обіцяні 300% до зарплати: реакція МОЗ

      Він також пояснив, на що витратять ці кошти.

      Виділені гроші підуть на:

      • забезпечення засобами індивідуального захисту закладів охорони здоров'я першої хвилі та екстреної медичної допомоги, які працюють з пацієнтами, хворими на COVID-19;
      • закупівлю товарів (робіт, послуг), необхідних для забезпечення готовності та реагування на спалахи COVID-19 (зокрема, йдеться про видатки лабораторних центрів МОЗ України, Центр громадського здоров’я та Український науково-дослідний протичумний інститут імені Мечникова);
      • заробітну плату медичних та інших працівників лабораторних центрів МОЗ України за березень – червень 2020 року, залучених до виконання заходів, спрямованих на забезпечення готовності та реагування на спалахи коронавірусної хвороби.

      Це цікаво В уряді розповіли, коли в Україні розпочнеться масове тестування на коронавірус

      Зверніть увагу! В Україні створений Фонд для боротьби з COVID-19. У ньому закладені кошти на суму у понад 65 мільярдів гривень. Ці гроші мають йти на закупівлю медичних товарів, робіт і послуг, доплати медикам та працівникам критичної інфраструктури та на підтримку пенсіонерів.

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Здоров'я Коронавірус COVID-19 Гроші Кабінет Міністрів України Коронавірус в Україні Новини політики Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Дуже боюся принести вірус додому, – лікар "коронагоспіталю" про реальні умови праці
      сьогодні , 16:06 Дуже боюся принести вірус додому, – лікар "коронагоспіталю" про реальні умови праці
      Світлана Попова
      Врятувати рядового Ахметова коштом українців
      сьогодні , 15:00 Врятувати рядового Ахметова коштом українців
      Вікторія Войціцька
      Як коронавірус вплинув на світ: чи все так погано
      сьогодні , 11:30 Як коронавірус вплинув на світ: чи все так погано