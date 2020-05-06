Уряд виділив додаткові 3 мільярди гривень на боротьбу з COVID-19: на що підуть гроші

Кабінет Міністрів виділив 3 мільярди 132 мільйони гривень, які підуть на боротьбу з коронавірусом в Україні. Це додаткові кошти, які першочергово підуть на забезпечення медиків.

Відповідне рішення Кабмін прийняв під час засідання 6 травня. Зараз документ перебуває на погодженні в Міністерстві фінансів та Міністерстві економічного розвитку, розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов, пише 24 канал.

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Він також пояснив, на що витратять ці кошти.

Виділені гроші підуть на:

забезпечення засобами індивідуального захисту закладів охорони здоров'я першої хвилі та екстреної медичної допомоги, які працюють з пацієнтами, хворими на COVID-19;

закупівлю товарів (робіт, послуг), необхідних для забезпечення готовності та реагування на спалахи COVID-19 (зокрема, йдеться про видатки лабораторних центрів МОЗ України, Центр громадського здоров’я та Український науково-дослідний протичумний інститут імені Мечникова);

заробітну плату медичних та інших працівників лабораторних центрів МОЗ України за березень – червень 2020 року, залучених до виконання заходів, спрямованих на забезпечення готовності та реагування на спалахи коронавірусної хвороби.

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Зверніть увагу! В Україні створений Фонд для боротьби з COVID-19. У ньому закладені кошти на суму у понад 65 мільярдів гривень. Ці гроші мають йти на закупівлю медичних товарів, робіт і послуг, доплати медикам та працівникам критичної інфраструктури та на підтримку пенсіонерів.