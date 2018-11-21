Уряд виділив гроші на будівництво стадіону для кримської команди

Футбольний клуб "Таврія" отримає 10 мільйонів гривень на будівництво стадіону.

Відповідне розпорядження ухвалив Кабінет міністрів України, інформує прес-служба сімферопольців у Facebook.

Читайте також: Порошенко заявив, що у Херсоні побудують стадіон для кримської футбольної команди

Будівництво стадіону відбувається у Бериславі Херсонської області. Арена стане тимчасовою домівкою для друголігової "Таврії".

Виділені урядом гроші – це тільки 25% від необхідної суми. Частину грошей "Таврії" також надасть УЄФА за програмою "Хет-трик".

Зазначимо, що розпорядження про виділення 10 мільйонів гривень наразі неопубліковане на урядовому сайті.