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      Уряд виділив гроші на будівництво стадіону для кримської команди

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      Кабмін виділить 10 мільйонів гривень на стадіон "Таврії"
      Кабмін виділить 10 мільйонів гривень на стадіон "Таврії" / facebook.com/tavriya1958

      Футбольний клуб "Таврія" отримає 10 мільйонів гривень на будівництво стадіону.

      Відповідне розпорядження ухвалив Кабінет міністрів України, інформує прес-служба сімферопольців у Facebook.

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      Будівництво стадіону відбувається у Бериславі Херсонської області. Арена стане тимчасовою домівкою для друголігової "Таврії". 

      Виділені урядом гроші – це тільки 25% від необхідної суми. Частину грошей "Таврії" також надасть УЄФА за програмою "Хет-трик".

      Зазначимо, що розпорядження про виділення 10 мільйонів гривень наразі неопубліковане на урядовому сайті.

      Теги: Спорт Футбол
      Джерело: 24 Канал
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