Уряд виділив гроші на будівництво стадіону для кримської команди
Футбольний клуб "Таврія" отримає 10 мільйонів гривень на будівництво стадіону.
Відповідне розпорядження ухвалив Кабінет міністрів України, інформує прес-служба сімферопольців у Facebook.
Читайте також: Порошенко заявив, що у Херсоні побудують стадіон для кримської футбольної команди
Будівництво стадіону відбувається у Бериславі Херсонської області. Арена стане тимчасовою домівкою для друголігової "Таврії".
Виділені урядом гроші – це тільки 25% від необхідної суми. Частину грошей "Таврії" також надасть УЄФА за програмою "Хет-трик".
Зазначимо, що розпорядження про виділення 10 мільйонів гривень наразі неопубліковане на урядовому сайті.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня , 06:44
У 2011 році двигуни "Renault" можуть отримати 4 команди18 червня 2010 , 22:05
Теніс: Радванська взяла реванш у Вільямс за попередні 5 поразок29 березня 2012 , 10:50
Команда Кононова піднялась на четверту сходинку РПЛ5 жовтня 2013 , 16:39
Екс-президент ПФЛ: ФФУ продовжує справу Януковича25 травня 2014 , 17:35