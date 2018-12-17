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      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Уряд запропонував повністю заборонити ввезення автомобілів, виготовлених в Росії

      Економіка 24 75 Читать новость на русском

      Міністерство економічного розвитку і торгівлі вже підготувало відповідні проекти постанов, які передбачають блокування імпорту нових російських машин. Поки що, попри визнання парламентом РФ країною-агресором, авто з сусідньої держави продовжують активно завозитися до України.

      Також у випуску:

      Через збільшення обсягу шкідливих викидів автомобілями парламентарі хочуть встановити штраф за експлуатацію несправної машини у розмірі 510 гривень. Контролювати шкідливість викидів припинили одразу після скасування обов'язкового технічного огляду транспортних засобів.

      На українських АЗС продовжує дешевшати бензин. За тиждень вартість пального впала у середньому ще на одну гривню.

      Виробництво автомобілів в Україні продовжує скорочуватися. Загалом у 2018 році на автозаводах було зібрано менш ніж 5,5 тисяч легковиків і лише 132 вантажівки. Водночас виробництво автобусів збільшилося на 10%.

      Теги: Новини України Економіка 24 Авто імпорт Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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