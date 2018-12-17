Уряд запропонував повністю заборонити ввезення автомобілів, виготовлених в Росії

Міністерство економічного розвитку і торгівлі вже підготувало відповідні проекти постанов, які передбачають блокування імпорту нових російських машин. Поки що, попри визнання парламентом РФ країною-агресором, авто з сусідньої держави продовжують активно завозитися до України.

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Через збільшення обсягу шкідливих викидів автомобілями парламентарі хочуть встановити штраф за експлуатацію несправної машини у розмірі 510 гривень. Контролювати шкідливість викидів припинили одразу після скасування обов'язкового технічного огляду транспортних засобів.

На українських АЗС продовжує дешевшати бензин. За тиждень вартість пального впала у середньому ще на одну гривню.



Виробництво автомобілів в Україні продовжує скорочуватися. Загалом у 2018 році на автозаводах було зібрано менш ніж 5,5 тисяч легковиків і лише 132 вантажівки. Водночас виробництво автобусів збільшилося на 10%.