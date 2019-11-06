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      Уряд запустить онлайн-платформу, що надаватиме консультації бізнесу

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      В Україні запрацює сервіс надання послуг малому та середньому бізнесу
      В Україні запрацює сервіс надання послуг малому та середньому бізнесу

      У лютому 2020 року в Україні планують запустити онлайн-платформу, яка консультуватиме малий та середній бізнес. Підприємцям надаватимуть поради щодо відкриття та побудови бізнесу.

      Анонсував появу онлайн-ресурсу для допомоги підприємцям міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

      Кожен охочий зможе отримати консультацію щодо відкриття бізнесу, побудови ефективного менеджменту, цифрового маркетингу, продажів, HR, впровадження CRM/HR-систем та інших важливих функцій і напрямів,
      – заявив Федоров.

      До теми: Проєкт Держбюджету-2020 внесли у Раду до другого читання: основні цифри

      Що відомо про новий сервіс?

      Поради та допомогу надаватимуть консультанти, які є експертами у своїй справі. Спілкування відбуватиметься відеозв'язком. 

      Наразі в уряді проводять опитування власників малого та середнього бізнесу з метою виявити ті проблеми, в яких їм потрібна буде допомога державних консультантів. Також розробляють методологію навчання майбутніх консультантів та працюють над розробкою самої платформи.

      Наразі невідомо, чи буде користування сервісом безкоштовним.

      Нагадаємо, напередодні Михайло Федоров заявив, що на державу в смартфоні (додаток, портал, оцифровку пріоритетних послуг, навчання цифрових навичок) у держбюджеті-2020 не виділили коштів.

      Є 30,8 млн на підтримку поточних систем (сайти, сервери, шини), які працювали і раніше,
      – заявив міністр.

      За словами міністра, його команда сподівається на волонтерів, бізнес та власну ефективність.

      blog_ava
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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Бізнес Бюджет 2020 Бюджет
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