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      Уряд запустив доступну кредитну програму для українців: що про неї відомо і як вона діятиме

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      Гончарук запустив кредитну програму уряду 5-7-9 / kmu.gov.ua

      Прем'єр-міністр Олексій Гончарук дав старт кредитній програмі Кабміну "5-7-9", яку анонсували ще наприкінці 2019 року. Заявки прийматимуть три державні банки.

      Про це заявив глава уряду Олексій Гончарук під час презентації програми у Києві. За його словами, "жодна людина, яка звернеться для отримання кредиту, не залишиться без зворотнього зв’язку".

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      Пробуйте, намагайтеся. Навіть якщо не вийде з першого разу, у нас створена екосистема, що дозволить поглянути на свій бізнес-план критично, переробити його і прийти для отримання ресурсів вдруге, маючи вже більше шансів на успіх,
      – сказав Гончарук.

      Суть урядової кредитної програми "5-7-9"

      • Для отримання кредитів за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" підприємцям необхідно буде пройти певний відбір – показати бізнес-план і внести стартовий внесок;
      • Держава компенсуватиме частину кредитної ставки, щоб бізнесмен міг отримати інвестиційний кредит під 5%, 7% або 9%;
      • Ставка залежитиме від кількості робочих місць, які створює підприємець;
      • Станом на 3 лютого, кредити під 5-9% готові видавати три державні банки: "Приватбанк", "Укргазбанк" та "Ощадбанк";
      • Розмір Фонду розвитку підприємництва, через який буде йти фінансування, на 2020 рік становить 2 мільярди гривень.

      Прем'єр вважає, що цією програмою вже у перший рік скористаються "десятки тисяч українців". Водночас, глава Мінфіну Оксана Маркарова вважає, що у майбутньому до програми приєднаються більшість приватних банків.

      Під програму створено спеціальний урядовий сайт 5-7-9.gov.ua.

      ВІдзначимо, що з 31 січня 2020 року облікову ставку знизять до 11% річних. У Нацбанку очікують, що інфляція буде низькою протягом майже усього року. І збільшиться до 4,8% восени.

      Що таке інфляція?Інфляція – це знецінення грошей та зменшення купівельної спроможності, коли вартість продуктів/послуг зростає. Інфляція не обов'язково негативне явище. Вона потрібна для економіки країни, оскільки це стимулює інвестиції та розвиток загалом.

      Нормальний рівень інфляції в межах 2-4%. В Україні у 2019 році інфляція була на рівні 4,1%. Це шестирічний мінімум, якого не очікував навіть Нацбанк.

      Що таке облікова ставка і чому вона важлива для кожного українця

      Облікова ставка – це монетарний інструмент. Вона стосується багатьох українців, адже саме від неї залежить відсоток на кредити та депозити, іпотеку, рівень інфляції та курс гривні.

      Облікова ставка є базовою. Наразі її знизили до 11%. Тобто під цей відсоток Нацбанк позичає гроші комерційним банкам. Ті, у свою чергу, додають до цього відсотку свої відсотки, під які позичають гроші населенню та бізнесу. Тобто перше на що впливає облікова ставка – це кредити. Якщо судити по цьому, то людям краще, щоб облікова ставка була нижчою. Проте облікова ставка не єдине що впливає на кредити. В Україні низький захист прав кредиторів. Це змушує банки перестраховуватися та ставити вищі відсотки.

      При низькій обліковій ставці все навпаки. Банки видають більше кредитів для населення і бізнесу. Збільшується попит. Економічний розвиток пришвидшується. Але негативною стороною є збільшення інфляції. Якщо інфляція збільшиться, то гривня знову може впасти і долар відносно неї почне рости.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Кредит Кредит на житло Кабінет Міністрів України Олексій Гончарук Банки Приватбанк Ощадбанк Фінанси НБУ Міністерство фінансів України Оксана Маркарова
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