Уряд заснував стипендії Героїв Небесної Сотні: хто може претендувати на них

В Україні щороку 25 молодих вчених будуть отримувати стипендії на честь Героїв Небесної Сотні. Відповідну поставнову схвалив уряд 21 листопада.

Про це повідомив Урядовий портал.

Читайте також: Що з нами сталось, люди: Вакарчук емоційно прокоментував річницю Революції Гідності

Стипендії молодим вченим призначатимуть до Дня Гідності та Свободи, терміном на один рік за вагомий внесок у розвиток демократичних гуманістичних цінностей у сфері науки і освіти та зміцнення міжнародного авторитету України у п'яти номінаціях. Стипендії назвали на честь Дмитра Максимовича, Назарія Войтовича, Романа Гурика, Устима Голоднюка та Юрія Поправки.

Розмір стипендії — два прожиткових мінімуми (близько 3,5 тисяч гривень).

Відомо, що претендувати на стипендії зможуть науковці до 35 років з вагомими науковими досягненнями за своїм напрямком. Зокрема, важливими є наявність монографій, наукових статтей, документів на інтелектуальну власність. Більше того, будуть враховувати активну громадянську позицію.

Стипендіатів обиратимуть через конкурс. До складу конкурсної комісії увійдуть як представники наукової спільноти, так і родин Героїв Небесної Сотні.