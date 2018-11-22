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      Уряд заснував стипендії Героїв Небесної Сотні: хто може претендувати на них

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      Уряд заснував стипендії Героїв Небесної Сотні
      Уряд заснував стипендії Героїв Небесної Сотні / 5.ua

      В Україні щороку 25 молодих вчених будуть отримувати стипендії на честь Героїв Небесної Сотні. Відповідну поставнову схвалив уряд 21 листопада.

      Про це повідомив Урядовий портал.

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      Стипендії молодим вченим призначатимуть до Дня Гідності та Свободи, терміном на один рік за вагомий внесок у розвиток демократичних гуманістичних цінностей у сфері науки і освіти та зміцнення міжнародного авторитету України у п'яти номінаціях. Стипендії назвали на честь Дмитра Максимовича, Назарія Войтовича, Романа Гурика, Устима Голоднюка та Юрія Поправки.

      Розмір стипендії — два прожиткових мінімуми (близько 3,5 тисяч гривень).

      Відомо, що претендувати на стипендії зможуть науковці до 35 років з вагомими науковими досягненнями за своїм напрямком. Зокрема, важливими є наявність монографій, наукових статтей, документів на інтелектуальну власність. Більше того, будуть враховувати активну громадянську позицію.

      Стипендіатів обиратимуть через конкурс. До складу конкурсної комісії увійдуть як представники наукової спільноти, так і родин Героїв Небесної Сотні.

      Теги: Новини України Гроші Верховна Рада Новини політики Євромайдан Небесна Сотня студенти
      Джерело: 24 канал
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