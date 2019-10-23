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      Уряд затвердив новий прогноз щодо ВВП, інфляції та курсу гривні: деталі

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      Олексій Гончарук на брифінгу розповів про сценарії для України
      Олексій Гончарук на брифінгу розповів про сценарії для України / Урядовий портал

      Кабінет міністрів України затвердив макропоказники на 2020-2022 роки. Долар у 2020 році буде коштувати близько 27 гривень.

      Прем'єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу розповів про два головні сценарії, згідно з якими Україна може розвиватися у 2020 році.

      Зверніть увагу: Чи боятися українцям нової економічної кризи?

      Базовий сценарій №1:

      Зростання ВВП у 2020 році – 3,7% (попередній прогноз – 3,3%), у 2021 році – на 3,8% (зберігся), у 2022 році – на 4,1% (зберігся).

      Інфляція (грудень до грудня) в 2020 році – 5,5% (попередній прогноз - 6%), в 2021 – 5,3% (попередній прогноз - 5,7%), у 2022 – 5,1% (попередній прогноз – 5,3%).

      Середня номінальна зарплата працівників на кінець 2020 року Прогнозується на рівні 12 497 гривень, на кінець 2021 року - 14 187 гривень, на кінець 2022 року – 16 014 гривень.

      Середньорічний курс гривні у 2020 році – 27,0 грн / дол (було 28,2 грн / дол).

      Що таке ВВП?Валовий внутрішній продукт – це важливий показник, за яким можна оцінити розвиток економіки країни. Він вказує ринкову вартість всіх вироблених на території країни протягом року товарів і послуг з метою споживання, експорту та накопичення за винятком вартості проміжних товарів і послуг, тобто сировини, палива, енергії, кормів та інших. Цей показник дає уявлення про загальний матеріальний добробут нації.

      Якщо в Україні буде вестися реальна боротьба з корупцією, економіка може вирости на 4,8% в наступному році. Це теж реалістичний прогноз,
      – сказав Гончарук.

      Сценарій №2:

      У 2020 році прогнозується зростання ВВП на рівні 4,8%, у 2021 році – на 5,5%, у 2022 році – на 6,5%.

      Інфляція – 5,8% в 2020 році, 5% – в 2021 році, 5% – в 2022 році.

      Середньорічний курс гривні в 2020 році – 24,8 грн / дол.

      Що таке інфляція?підвищення загального рівня цін на товари і послуги на тривалий термін. При інфляції на одну й ту ж суму грошей після певного часу можна буде купити менше товарів і послуг, ніж раніше. У такому разі кажуть, що за минулий час купівельна спроможність грошей знизилася, гроші знецінилися – втратили частину своєї реальної вартості.

      Важливо: Світовий банк спрогнозував розвиток економіки України

      Які були прогнози щодо зростання економіки в Україні?

      Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання світового ВВП у 2019 році до 3%. Водночас, українська економіка зростатиме: у 2019 році зросте на 3%, а у 2020 – ще на 3%.


      Бюджет 2020 / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України ВВП Інфляція Бюджет Курси валют Гривня Долар-Гривня
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