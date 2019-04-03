Уряд Зеленського vs уряд Порошенка: яким буде та чого чекати

В Україні є дві ключові політичні фігури – президент та прем’єр. Здебільшого, саме від їхніх рішень та вміння домовлятися з парламентською коаліцією залежить доля країни. Яким буде уряд за президенства Володимира Зеленського та Петра Порошенка? Журналістка 24 каналу поспілкувалась з експертами, щоб розібратись, що на нас чекає найближчі 5 років.

Залишити, важко змінити

У випадку перемоги у президентських перегонах Володимира Зеленського, діючий уряд може спати спокійно: до парламентських виборів їм фактично нічого не загрожує. І не тому, що члени Кабміну аж так подобатимуться новообраному гаранту, а тому що їх поміняти не так вже й легко: зміна президента не веде до звільнення Кабміну. Парламентська коаліція пропонує президенту кандидатуру голови уряду, а він повинен її повернути на затвердження Верховної Ради. Можливості змінити прізвище запропонованої кандидатури у президента немає. Гаранту надається право подавати на затвердження парламенту лише двох членів уряду – міністра оборони та закордонних справ. Претендентів на посади інших міністрів до Верховної Ради вносить прем’єр-міністр. Власне, президент не має права звільняти уряд чи якогось міністра, оскільки це повноваження парламенту.



Призначення Кабміну – не в повноваженнях президента

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У своїх фільмах пан Зеленський може робити все, що завгодно. Проте в реальності є коаліція (БПП і "Народний фронт"), яка призначила прем’єр-міністра і уряд. Якщо новобраний президент спробує змінити прем’єр-міністра, виникне питання – кого ставити і чи підтримає цю кандидатуру коаліція. Потрібно врахувати, що у пана Зеленського поки що немає жодного депутата в парламенті. Звичайно, зараз деякі активісти побіжать до нього і говоритимуть, що вони його любили і підтримували навіть тоді, коли самі про це ще не думали, але це не коаліція,

– наголошує політтехнолог Тарас Загородній.



Замінити нинішній уряд буде не легко

Від перемоги до реальності

Водночас, вигравши перегони Володимир Зеленський потрапить в ситуацію, коли Верховна Рада почне встромляти йому палиці в колеса і демонструвати хто є хто.

Перше, з чим він зіткнеться, якщо захоче змінити уряд, – це відповідь від нардепів у вигляді ухвалення закону про імпічмент та закону про спеціалізовані слідчі комісії, який вже давно припадає пилом в парламенті. Мовляв, ви пане такий розумний, хочете зняти недоторканність з суддів, нардепів – почніть з себе. На цьому тлі у нього може виникнути багато конфліктів. Тут активізується питання реальної політики, а не вигаданих персонажів.

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Наразі в парламенті створюють тимчасові слідчі комісії – недієвий механізм, по суті, іграшка для депутатів. Натомість, спеціалізовані слідчі комісії – зовсім інший інструмент, який дає можливість запускати процедуру імпічменту. Такі комісії – це ще й контроль над виконавчою владою, тому й нее ухвалюють закон, що запускає їхню роботу,

– переконаний Тарас Загородній.

У випадку ухвалення закону про спеціалізовані слідчі комісії в українців з’явиться можливість контролювати президента. Якщо гарант прийматиме одіозні рішення, можна буде запустити процедуру імпічменту, а не збирати Майдани. Це цивілізована процедура, яка дозволяє створити спеціалізовану слідчу комісію, як це робиться в США. Там є незалежний прокурор, який розслідує справи по Трампу тощо. Повинна бути слідча комісія, наділена повноваженнями, яка реально контролює виконавчу владу. Вітчизняному парламенту цього не вистачає. Тоді буде збалансовано владу в країні. А не так, як зараз – приходить новообраний президент і робить все, що йому заманеться, а потім народ виходить на новий Майдан.



Закон про імпічмент дозволить відправляти одіозних президентів у відставку мирно

Запозичені кадри

Не легко буде Володимиру Олександровичу й з підбором кадрів. Його минуле поза політикою свідчить про необхідність "запозичувати" людей. Особливо якщо врахувати, що у нього є знайомі здебільшого з "95 кварталу". Зрозуміло, звідти він людей не зможе залучати, натомість це будуть представники інших команд. Тож, одразу з’являтимуться люди Коломойського та інших.

Думаю, у Зеленського будуть проблеми, бо він де-факто не розуміє, про що взагалі йдеться, і парламент буде його "строїти". БПП з парламенту нікуди не подівся. А там представники його фракції розповідатимуть і багато чого робитимуть, аби довести некомпетентність Зеленського. Як наслідок, до осені вони значно знизять його рейтинг,

– впевнений Тарас Загородній.

Хто не підтримав, той…

На думку експертів, вірогідність перемоги у другому турі Петра Олексійовича значно нижча, ніж у Володимира Олександровича. Аналіз електорального поля демонструє, що 83% виборців проголосували за опозицію, тобто нинішньому гаранту просто немає звідки брати голоси.



Офіційні результати першого туру виборів

Водночас, якщо він все ж залишається, починається інша історія – розбір польотів і з’ясування, хто не працював на його перемогу. Почнуть з міністра внутрішніх справ – Арсена Авакова (поліція не підтримала діючу владу). В принципі вони діяли за законом, власне так і повинно бути в цивілізованій країні. Це великий плюс.

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"Гройсман, вірогідніше за все, залишається. Якщо говорити про уряд, його можуть відправити у відставку, щоб зробити у всьому винним. Це дасть змогу зайти у передвиборчу кампанію з новими людьми та гаслами і завести в парламент велику фракцію. Як колись Кучма звільняв Марчука за, як тоді казали, створення власного політичного іміджу, за цими ж "звинуваченнями" можуть позбавити посади й Володимира Борисовича. Власне, він і не приховує, що працює на свій персональний імідж. Так, він гарний цап відбувайло, адже якщо що, то у всьому винний Гройсман", – додає Тарас Загородній.