Урядова постанова: я навчу тебе, що робити з твоїми грішми

Коли чужі гроші муляють око. А точніше – коли на гроші на місцях лапу накласти не можна, а дуже хочеться.

Власне лише такою мотивацією можна пояснити урядовий вчинок, про який піде мова далі.

23 січня Кабінет Міністрів України зреалізував свою давню мрію і значною мірою позбавив місцеві громади можливості отримувати додаткові доходи від розміщення коштів на банківських рахунках. Зокрема, тепер на депозиті можна буде розміщати лише кошти спеціального фонду (загального – ні) або купувати державні цінні папери. З банківського обігу буде вилучено 2/3 розміщених там коштів органів місцевого самоврядування.

Цю брехливу "мантру" про те, що мільярди гривень не використовують для потреб громади, від урядових очільників було чутно давно. Але я відверто не очікував, що уряд зважиться на таке абсолютно незаконне та алогічне рішення. Адже постанова уряду "Про внесення змін до Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках" прямим чином суперечить Бюджетному кодексу, затвердженому в парламенті.

І при цьому у пояснювальній записці до своєї постанови уряд так акуратно зазначає: "Постанова не стосується функціонування місцевого самоврядування". Серйозно? А чого ж тоді це стосується? Цинізм вищої міри.

Чому брехня?

Тому що кошти, розміщені на депозиті, зберігають цільове призначення, їх можна використовувати винятково на потреби громади і в будь-якому разі їх повинні повернути до кінця бюджетного року. Причому більшість органів місцевого самоврядування домовлялася з банками на таких умовах, що за потреби кошти з депозиту можна було зняти в будь-який момент без штрафних санкцій.

На практиці це виглядало так: на початку року громада замовляє певні роботи, а оплачує їх після виконання. От у цей період кошти і лежали на депозиті, заробляючи громаді додаткові гроші. Що у цьому поганого? Навпаки, так роблять добрі господарі.

Лише Львів минулого року заробив на депозитах 57 мільйонів гривень.

Чому рішення незаконне?

Зараз буде трохи правових нюансів. Закон "Про місцеве самоврядування" надає право органам місцевого самоврядування розміщати тимчасово вільні кошти місцевих бюджетів на депозитах із дотримання вимог, встановлених Бюджетним кодексом України та іншими законами України (NB! – і аж ніяк не постановами Кабміну). Це право стосується і коштів загального, і коштів спеціального фонду місцевих бюджетів. Бюджетний кодекс надає аналогічне право місцевим радам і лише визначає певні вимоги: розміщувати кошти на депозиті – за рішенням місцевої ради, на конкурсних засадах, у межах поточного бюджетного року та з подальшим поверненням таких коштів до його закінчення.

Жодних інших обмежень ці законодавчі акти не передбачають. Натомість їх упроваджує постанова Кабміну. З правової точки зору, це пряме порушення закону та безпрецедентне втручання органу центральної влади у процес виконання місцевих бюджетів. Цікаво, яким чином цю постанову завізували Мін’юст і Мінрегіон?! І чи погодувала її Асоціація міст України?

Фінансовий аспект

Треба розуміти, що доходи від розміщення коштів на депозитах – це не якийсь автономний ресурс, вони є частиною місцевого бюджету. Коли уряд фактично забороняє такі доходи, автоматично позбавляє можливості місцеві громади виконати додаткові роботи.

Причому зроблено це постфактум, тобто коли бюджетний рік розпочався і всі місцеві бюджети вже затверджено.

До того ж такою постановою Кабмін, по суті, спонукає місцеві ради купувати за ці кошти державні цінні папери. Чому це погано? Державні цінні папери мають чіткі строкові обмеження. Місцеві ради не матимуть змоги вкладати значні бюджетні кошти на строкові вклади, оскільки не зможуть у будь-який момент їх повернути та зробити потрібні виплати. Натомість депозитні лінії, відкриті в банківських установах, таку можливість давали. А ще це значно більші додаткові суми до бюджетів громад.

Навіщо це все?

Не секрет, що зазвичай місцеві громади акумулювали кошти на банківських рахунках, щоб реалізувати важливі інфраструктурні проекти. Наголошу, ці проекти неможливо реалізувати швидко, одномоментно. Тому кошти й відкладалися, й паралельно "працювали" на місцевий бюджет.

Тепер же, за новою постановою, кошти загального фонду бюджетів потрібно буде вилучити з банків.

Не відкидаю, що надалі місцевих керівників будуть спонукати використовувати ці гроші на різноманітні соціальні виплати та матеріальні допомоги в інтересах відомого кандидата в президенти, який уособлює собою весь "адмінресурс".

До речі, з кандидатів у президенти лише Андрій Садовий засудив дії уряду, став на захист місцевого самоврядування. Інші або промовчали, або просто не розуміють, що відбувається.

Сумний символізм

Прикметно, що в той же день на своєму засіданні уряд помпезно звітував про "успіхи" децентралізації в країні, анонсував початок так званого другого етапу децентралізації та затвердив План заходів з реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні на 2019-2021 роки.

Це дуже символічно та уособлює політику уряду щодо місцевого самоврядування в останні три роки. На словах, у картинках та концепціях – все чудово. А от на ділі – геть інше: згортання децентралізації та утиски місцевого самоврядування. І остання постанова Кабміну – яскравий елемент цієї тенденції.