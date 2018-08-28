Уряду може не вистачити коштів на субсидії: відома сума

Уряду може знадобитися додатково 7 мільярдів гривень на виплати субсидій громадянам для оплати комунальних послуг.

Про це міністр соціальної політики України Андрій Рева повідомив в інтерв’ю одному з телеканалів, передає "Економічна правда".

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Навіть негативний сценарій нами теж прорахований. Не більше 7 мільярдів гривень нам може додатково знадобитися на субсидії у гіршому варіанті,

– заявив Рева.

Як зазначає міністр, наразі на потреби субсидій з бюджету витратили 55 мільярдів гривень з 71 мільярду, передбаченого у бюджеті.

Разом з тим, за переоформленням субсидій у літній період звернулось 4 мільйони громадян, з яких відмовили 800 тисячам.

Нагадаємо, за п’ять місяців 2018 року українцям виплатили субсидій на 553 мільйони гривень.