19:28
22 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
15°C
23°C 14°C
  • четвер
    23°C 11°C
  • п'ятниця
    27°C 10°C
  • субота
    29°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Джигурда керує картонним роботом. Жириновський дає уроки англійської
Вєсті Кремля
21:16, 21 серпня
Вєсті.UA. Поплавський подався в лікарі. Медіаімперія Медведчука
Вєсті.UA
21:02, 21 серпня
Схеми Януковича живуть і процвітають, або Чому за промахи будівельників покарали лікарів
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Школа по-радянськи
Згадати все
22:58, 17 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

US Open 2018: що варто знати про останній у цьому році турнір Великого шолома

54 Читать новость на русском
US Open 2018
US Open 2018 / ATP

Після того, як Новак Джокович повернувся й виграв Wimbledon, спортсмени переходять на американський хард — покриття, яке вважається найуспішнішим для сербського тенісиста. У жіночій сітці найбільше уваги знову прикуто до Серені Вільямс.

Читайте також: Переможці US Open отримають рекордні призові: суми

Чинному чемпіону US Open Рафаелю Надалю та швейцарському маестро Роджеру Федереру буде непросто стримати натиск Ноле на заключному в сезоні турнірі "Великого Шолома" в Нью-Йорку, трансляції якого пройдуть на каналах Eurospot 1 і Eurosport 2. Не сказав вирішального слова і чемпіон 2009 Хуан Мартін дель Потро.

Щодо Серени Вільямс, то американка, яка поступилася у фіналі Wimbledon Анжелік Кербер, жадає реабілітуватися в очах рідної публіки на одному з найкомфортніших для себе турнірів. Участь дворазової фіналістки турніру Вікторії Азаренко поки залишається під питанням: через низький рейтинг Вікторія не пройшла в основну сітку, тепер необхідно чекати спеціального запрошення організаторів або грати матчі кваліфікації.

Читайте також: Forbes опублікував рейтинг спортсменок, які найбільше заробили за 2018 рік

Перша ракетка і головна надія України в чоловічому розряді Олександр Долгополов знявся з турніру через травму, взявши паузу на відновлення. Шанс пробитися на змагання через кваліфікацію і представляти країну в Нью-Йорку буде у Сергія Стаховського та Іллі Марченка. Першому належить битися з американцем Тай-Сон Квятковські, другому протистояти буде хорват Іво Карлович.

Катаріна Завацька, для якої виступ став першим в кар'єрі, не змогла здолати американку Крісті Ан (4:6, 3:6). Ще одна дебютантка турніру Марта Костюк в трьохсетовому матчі впоралася з росіянкою Валентиною Івахненко, переламавши гру протягом невдало розпочатого поєдинку (4:6, 7:6, 7:6). Ангеліна Калініна, для якої цей US Open стане четвертим поспіль, у середу, 22 серпня, зустрінеться з румункою Оленою Габріелою Рузі. Кваліфікаційні поєдинки пройдуть з 21 по 24 серпня.

Читайте також: Мало не померла, – Костюк про важку перемогу над екс-українкою, яка прийняла громадянство Росії

Серед учасниць американського Мейджора глядачі побачать Еліну Світоліну, Лесю Цуренко, Катерину Бондаренко, Катерину Козлову і Даяну Ястремську, які потрапили в основну сітку турніру безпосередньо. Лесі Цуренко і Еліні Світоліній вже вдавалося пробитися в четвертий раунд змагань. Символічно, що для сьомої ракетки світу цей виступ, завдяки якому вона спробує реабілітуватися за фіаско на Wimbledon, також стане сьомим. Катерина Бондаренко є володаркою найвищого серед українських тенісисток результату на US Open, і спробує побити власний рекорд майже десятилітньої давнини.

Все це і багато іншого ви зможете побачити в прямому ефірі ексклюзивно на телеканалах Eurosport 1, Eurosport 2, а також за допомогою сервісу Eurosport Player.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Подорожі Україною: неймовірні місця Луганщини, про які Ви не знали
сьогодні, 18:00 Подорожі Україною: неймовірні місця Луганщини, про які Ви не знали
Андрій Шляхтін
США показали українцям приклад, як судити злочинців – Пола Манафорта визнали винним
сьогодні, 17:02 США показали українцям приклад, як судити злочинців – Пола Манафорта визнали винним
Блог Соцмережі
Чи може кросовер замінити спорткар? Тест-драйв BMW X4 від Авто24
сьогодні, 11:00 Чи може кросовер замінити спорткар? Тест-драйв BMW X4 від Авто24
Все дуже серйозно: по Трампу завдали подвійного удару
сьогодні, 16:20 Все дуже серйозно: по Трампу завдали подвійного удару
Бунт у "ДНР": особиста охорона хоче втекти від Захарченка
сьогодні, 15:02 Бунт у "ДНР": особиста охорона хоче втекти від Захарченка
Олексій Чибісов
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
 13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
Сем Куеррі виграв вже 4-й трофей у сезоні
 2 серпня 2010 , 18:35
26 очок Дірка Новіцкі не допомогли "Далласу" здолати "Мемфіс"
 16 квітня 2013 , 11:05
Ідейє: Не було бажання дивитися на барикади
 15 березня 2014 , 16:27
В Україні отруїлися 10 юних футболістів
 22 червня 2015 , 11:06
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук