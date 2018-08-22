US Open 2018: що варто знати про останній у цьому році турнір Великого шолома

Після того, як Новак Джокович повернувся й виграв Wimbledon, спортсмени переходять на американський хард — покриття, яке вважається найуспішнішим для сербського тенісиста. У жіночій сітці найбільше уваги знову прикуто до Серені Вільямс.

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Чинному чемпіону US Open Рафаелю Надалю та швейцарському маестро Роджеру Федереру буде непросто стримати натиск Ноле на заключному в сезоні турнірі "Великого Шолома" в Нью-Йорку, трансляції якого пройдуть на каналах Eurospot 1 і Eurosport 2. Не сказав вирішального слова і чемпіон 2009 Хуан Мартін дель Потро.

Щодо Серени Вільямс, то американка, яка поступилася у фіналі Wimbledon Анжелік Кербер, жадає реабілітуватися в очах рідної публіки на одному з найкомфортніших для себе турнірів. Участь дворазової фіналістки турніру Вікторії Азаренко поки залишається під питанням: через низький рейтинг Вікторія не пройшла в основну сітку, тепер необхідно чекати спеціального запрошення організаторів або грати матчі кваліфікації.

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Перша ракетка і головна надія України в чоловічому розряді Олександр Долгополов знявся з турніру через травму, взявши паузу на відновлення. Шанс пробитися на змагання через кваліфікацію і представляти країну в Нью-Йорку буде у Сергія Стаховського та Іллі Марченка. Першому належить битися з американцем Тай-Сон Квятковські, другому протистояти буде хорват Іво Карлович.

Катаріна Завацька, для якої виступ став першим в кар'єрі, не змогла здолати американку Крісті Ан (4:6, 3:6). Ще одна дебютантка турніру Марта Костюк в трьохсетовому матчі впоралася з росіянкою Валентиною Івахненко, переламавши гру протягом невдало розпочатого поєдинку (4:6, 7:6, 7:6). Ангеліна Калініна, для якої цей US Open стане четвертим поспіль, у середу, 22 серпня, зустрінеться з румункою Оленою Габріелою Рузі. Кваліфікаційні поєдинки пройдуть з 21 по 24 серпня.

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Серед учасниць американського Мейджора глядачі побачать Еліну Світоліну, Лесю Цуренко, Катерину Бондаренко, Катерину Козлову і Даяну Ястремську, які потрапили в основну сітку турніру безпосередньо. Лесі Цуренко і Еліні Світоліній вже вдавалося пробитися в четвертий раунд змагань. Символічно, що для сьомої ракетки світу цей виступ, завдяки якому вона спробує реабілітуватися за фіаско на Wimbledon, також стане сьомим. Катерина Бондаренко є володаркою найвищого серед українських тенісисток результату на US Open, і спробує побити власний рекорд майже десятилітньої давнини.

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