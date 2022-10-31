Вже вкотре понеділок виявився не спокійним для українців. 31 жовтня ворог продовжує атакувати мирні міста нашої країни. Окупанти завдали масового удару по критичній інфраструктурі України. Які області під ракетним обстрілом і де немає світла – читайте у телеграмі 24 каналу.

У країні довелося запровадити додаткові обмеження споживання електроенергії. Мова йде про регіони, які найбільше постраждали від атаки ворога.

Українці скаржаться та жартують про графіки відключень. Однак передбачити, коли пропаде світло, неможливо. Телеграм 24 каналу першим повідомить вас, коли будуть доступні нові графіки відключення світла у вашому місті.

У нашому телеграм-каналі ви також зможете дізнатися про:

графіки екстрених відключень електроенергії;

проблеми зі світлом у вашому місті;

новини про особливості відключення світла;

графіки аварійних відключень;

інформацію про погодинне відключення електроенергії;

графіки погодинного відключення;

як запобігти впровадженню вимкнень.

Вранці 31 жовтня жителі багатьох областей України отримали екстрене сповіщення від Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) про загрозу ракетного обстрілу, ми все пильнуємо та повідомляємо в нашому телеграм-каналі.

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Зараз неабияк важливо довіряти лише даним з перевірених джерел. Ми не дамо ворогу перемогти українців на інформаційному фронті!