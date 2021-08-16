Усе сталося вранці: поліція назвала ще одну версію загибелі мера Павлова
Джерело:24 канал
У поліції розповіли, що правоохоронці провели детальний огляд місця, де знайшли тіло мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Також проаналізували зображення з камер спостереження.
Поліцейські в ефірі одного з українських телеканалів розповіли, що наразі активно опрацьовують 3 можливі причини трагедії. Мовиться про вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю.
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Окрім того, не виключають версію з доведенням до самогубства.
Трагедія сталася вранці
Правоохоронці відмовилися коментувати відео з останніми хвилинами життя політика, яке опублікували у мережі. У поліції наголосили, що не знають, хто поширив його у соцмережах.
Водночас правоохоронці підтвердили: камери спостереження працювали.
За попередніми даними, трагедія сталася вранці – близько 6:30 15 серпня. Причиною смерті став один постріл.
Рідних Павлова ще не допитували. Слідчі дії запланували на 16 серпня. Наразі правоохоронці не знають, чи перед загибеллю політик отримував погрози.Зауважте! Поліція підтвердила, що Павлов був власником мисливської зброї.
Загибель Павлова: головне
- Тіло мера Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли 15 серпня у селі Вільне на Дніпропетровщині.
- На сполох забила дружина політика, яка у той час відпочивала на морі. Павлов, який перебував у відпустці, довго не виходив на зв'язок.
- Тіло мера знайшла його помічниця.