Усе сталося вранці: поліція назвала ще одну версію загибелі мера Павлова

У поліції розповіли, що правоохоронці провели детальний огляд місця, де знайшли тіло мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Також проаналізували зображення з камер спостереження.

Поліцейські в ефірі одного з українських телеканалів розповіли, що наразі активно опрацьовують 3 можливі причини трагедії. Мовиться про вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю.

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Окрім того, не виключають версію з доведенням до самогубства.

Трагедія сталася вранці

Правоохоронці відмовилися коментувати відео з останніми хвилинами життя політика, яке опублікували у мережі. У поліції наголосили, що не знають, хто поширив його у соцмережах.

Водночас правоохоронці підтвердили: камери спостереження працювали.

За попередніми даними, трагедія сталася вранці – близько 6:30 15 серпня. Причиною смерті став один постріл.

Рідних Павлова ще не допитували. Слідчі дії запланували на 16 серпня. Наразі правоохоронці не знають, чи перед загибеллю політик отримував погрози.

Загибель Павлова: головне

Тіло мера Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли 15 серпня у селі Вільне на Дніпропетровщині.

На сполох забила дружина політика, яка у той час відпочивала на морі. Павлов, який перебував у відпустці, довго не виходив на зв'язок.

Тіло мера знайшла його помічниця.

Поліція підтвердила, що Павлов був власником мисливської зброї.