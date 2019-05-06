Усе пішло не за сценарієм, – Клімкін про плани Кремля та російські паспорти на Донбасі

Росія розуміє, що піднімати ставки – поки єдине, що вона може. Хай там яке Росія намагається спокусити жителів окупованих територій своїми паспортами, але їх ніхто не визнає.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін категорично проти визнання подвійного громадянства з Росією до моменту деокупації нею Донбасу і Криму, на цьому він наголосив під час Київського єврейського форуму.

Читайте також: Протистояти Путіну: що може зробити Зеленський у відповідь на чергові погрози Росії

"Поки що ви бачите, що весь план РФ пішов не за її сценарієм. Вона розуміє, що піднімати ставки – це поки що єдине, що вона може", – сказав він.

Клімкін додав, що Росія свідомо намагається уникати плідних дискусій щодо звільнення незаконно ув'язнених та військовополонених, бо очікує "передачі влади". Окрім того, він ще раз закликав жителів окупованих територій не отримувати російські паспорти.

Я впевнений, що ані ці паспорти, ані будь-які правочини, здійснені на їх основі, не будуть ніким визнаватися. І взагалі бути громадянином третього, п’ятого чи якого сорту і що робити з цими паспортами – кожен може визначити для себе,

– додав міністр.

Президент Росії Володимир Путін 24 квітня підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих територій на Донбасі. Водночас Путін заявив, що, Росія нібито не хоче створювати проблеми Україні та майбутній владі. 1 травня Путін підписав указ про спрощений порядок отримання паспорта РФ для українців з території окупованого Криму.

Що передбачає скандальний указ Путіна?• Заяву на видачу громадянства РФ від жителів окупованих територій України повинні розглядати не довше трьох місяців.



• Особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України можуть отримати паспорти РФ без обов'язкових іспитів чи дотримання вимоги щодо проживання в Росії терміном у понад п'ять років.



• Основні умови зміни громадянства – наявність паспортів самопроголошених "ЛНР" і "ДНР".



• Охочим потрібно буде їхати в Ростовську область, на місці паспорти отримуватимуть лише проросійські бойовики.

Майбутній президент Володимир Зеленський у відповідь на таку ідею Путіна заявив, що Росія дарма витрачає час на спроби спокусити громадян України паспортами Росії. Він наголосив, що не варто говорити із Україною мовою загроз.



Водночас чинний президент Петро Порошенко назвав неприпустимим спрощення видачі російських паспортів жителям Донбасу. За його словами, Кремль намагається виправдати та легітимізувати свою військову присутність в Україні та може планувати анексію регіону.



Міжнародна спільнота відреагувала миттєво – 25 квітня Рада Безпеки ООН провела термінове засідання щодо цього питання.