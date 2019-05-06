19:16
6 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО МЕГАН МАРКЛ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Росії підсунули несправжнього Путіна. Депутати РФ поїхали на заробітки
      Вєсті Кремля
      19:25, 4 травня
      Вєсті.UA: Нове сумне шоу Зеленського. Спіймай Ляшка, якщо зможеш
      Вєсті.UA
      19:06, сьогодні
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, 26 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Татуювання для всіх
      Згадати все
      23:20, 3 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО МЕГАН МАРКЛ

      Усе пішло не за сценарієм, – Клімкін про плани Кремля та російські паспорти на Донбасі

      12724 Читать новость на русском
      Ніхто не визнає російські паспорти на Донбасі, – Клімкін
      Ніхто не визнає російські паспорти на Донбасі, – Клімкін / Getty Images

      Росія розуміє, що піднімати ставки – поки єдине, що вона може. Хай там яке Росія намагається спокусити жителів окупованих територій своїми паспортами, але їх ніхто не визнає.

      Міністр закордонних справ України Павло Клімкін категорично проти визнання подвійного громадянства з Росією до моменту деокупації нею Донбасу і Криму, на цьому він наголосив під час Київського єврейського форуму.

      Читайте також: Протистояти Путіну: що може зробити Зеленський у відповідь на чергові погрози Росії

      "Поки що ви бачите, що весь план РФ пішов не за її сценарієм. Вона розуміє, що піднімати ставки – це поки що єдине, що вона може", – сказав він. 

      Клімкін додав, що Росія свідомо намагається уникати плідних дискусій щодо звільнення незаконно ув'язнених та військовополонених, бо очікує "передачі влади". Окрім того, він ще раз закликав жителів окупованих територій не отримувати російські паспорти. 

      Я впевнений, що ані ці паспорти, ані будь-які правочини, здійснені на їх основі, не будуть ніким визнаватися. І взагалі бути громадянином третього, п’ятого чи якого сорту і що робити з цими паспортами – кожен може визначити для себе,
      – додав міністр.

      Президент Росії Володимир Путін 24 квітня підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих територій на Донбасі. Водночас Путін заявив, що, Росія нібито не хоче створювати проблеми Україні та майбутній владі. 1 травня Путін підписав указ про спрощений порядок отримання паспорта РФ для українців з території окупованого Криму

      Що передбачає скандальний указ Путіна?• Заяву на видачу громадянства РФ від жителів окупованих територій України повинні розглядати не довше трьох місяців.

      • Особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України можуть отримати паспорти РФ без обов'язкових іспитів чи дотримання вимоги щодо проживання в Росії терміном у понад п'ять років.

      • Основні умови зміни громадянства – наявність паспортів самопроголошених "ЛНР" і "ДНР".

      • Охочим потрібно буде їхати в Ростовську область, на місці паспорти отримуватимуть лише проросійські бойовики.

      Майбутній президент Володимир Зеленський у відповідь на таку ідею Путіна заявив, що Росія дарма витрачає час на спроби спокусити громадян України паспортами Росії. Він наголосив, що не варто говорити із Україною мовою загроз.

      Водночас чинний президент Петро Порошенко назвав неприпустимим спрощення видачі російських паспортів жителям Донбасу. За його словами, Кремль намагається виправдати та легітимізувати свою військову присутність в Україні та може планувати анексію регіону.

      Міжнародна спільнота відреагувала миттєво – 25 квітня Рада Безпеки ООН провела термінове засідання щодо цього питання.

      росія видає на донбасі свої паспорти: останні новини
      blog_ava
      В Україну йдуть заморозки: де та коли чекати похолодання
      сьогодні
      47352
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Російські паспорти на Донбасі МЗС України Павло Клімкін
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Ракети на Ізраїль: як нахабніють терористи і до чого тут Євробачення?
      сьогодні , 19:01 Ракети на Ізраїль: як нахабніють терористи і до чого тут Євробачення?
      Борис Немировський 350
      Протистояти Путіну: що може зробити Зеленський у відповідь на чергові погрози Росії
      сьогодні , 18:01 Протистояти Путіну: що може зробити Зеленський у відповідь на чергові погрози Росії
      Інна Жолобович 1869
      Тричі слава українським піхотинцям! Сьогодні – їх день!
      сьогодні , 15:40 Тричі слава українським піхотинцям! Сьогодні – їх день!
      Дід Панас 236
      Заборонена акція на 9 травня: хто стоїть за українською версією "Безсмертного полку"
      сьогодні , 14:31 Заборонена акція на 9 травня: хто стоїть за українською версією "Безсмертного полку"
      Тетяна Мартинюк 2373
      НАБУ завершило розслідування проти Труханова: що не задекларував мер Одеси
      сьогодні , 12:42 НАБУ завершило розслідування проти Труханова: що не задекларував мер Одеси
      952
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук