Внаслідок ворожих обстрілів гинуть мирні жителі, зокрема маленькі діти. Тому ігнорувати повідомлення про повітряну тривогу категорично не можна.
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У 9 областях України лунають сирени
Через загрозу ворожого обстрілу у столиці та ще 8 областях України лунають сирени. Повітряну тривогу оголосили у:
- Києві та області – о 4:00;
- Чернігівській області – о 21:58 27 березня;
- Полтавській – о 3:36;
- Сумській – о 3:44;
- Харківській – о 3:37;
- Луганській – о 13:28 24 березня;
- Дніпропетровській – о 3:37:
- Запорізькій – о 3:36;
- Житомирській – о 3:48.
Усіх жителів просять зберігати спокій та негайно йти до найближчого укриття. Перед цим потрібно вимкнути світло, газ та погасити вогонь у помешканнях. Окрім цього, про повітряну тривогу варто повідомити своїх сусідів. Також слід допомогти хворим і людям похилого віку.
До укриття необхідно дістатися якнайшвидше. Із собою рекомендують взяти мобільний телефон. Зауважте, що покидати сховище можна лише після повідомлення про скасування повітряної тривоги.
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