Внаслідок ворожих обстрілів гинуть мирні жителі, зокрема маленькі діти. Тому ігнорувати повідомлення про повітряну тривогу категорично не можна.

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У 9 областях України лунають сирени

Через загрозу ворожого обстрілу у столиці та ще 8 областях України лунають сирени. Повітряну тривогу оголосили у:

Києві та області – о 4:00;

Чернігівській області – о 21:58 27 березня;

Полтавській – о 3:36;

Сумській – о 3:44;

Харківській – о 3:37;

Луганській – о 13:28 24 березня;

Дніпропетровській – о 3:37:

Запорізькій – о 3:36;

Житомирській – о 3:48.

Усіх жителів просять зберігати спокій та негайно йти до найближчого укриття. Перед цим потрібно вимкнути світло, газ та погасити вогонь у помешканнях. Окрім цього, про повітряну тривогу варто повідомити своїх сусідів. Також слід допомогти хворим і людям похилого віку.

До укриття необхідно дістатися якнайшвидше. Із собою рекомендують взяти мобільний телефон. Зауважте, що покидати сховище можна лише після повідомлення про скасування повітряної тривоги.

Зверніть увагу! Актуальну інформацію щодо повітряних тривог в областях України можна переглянути за посиланням.



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