Усі дороги терактів ведуть в Москву, – Луценко прямо звинуватив Росію у замаху на Бабченка

Генеральний прокурор Юрій Луценко прокоментував роботу спецслужб, які зірвали замах на російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка, та прямо назвав Росію замовником останніх гучних терактів в Україні.

Про це Луценко заявив під час брифінгу СБУ в Києві 30 травня.

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За його словами, українські спецслужби неодноразово викривали російських агентів, які планували серйозні інциденти в Україні.

Своєчасно звернення до Російської Федерації. Ми багато разів викривали російських шпигунів і терористів у прямій і непрямій організації терактів і вбивств на території України. Думаю, що сьогодні можна сказати, що якщо раніше "всі дороги вели в Рим", сьогодні всі дороги війни і терактів ведуть до Москви,

– заявив Луценко.

Нагадаємо, ввечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. Проте вже 30 травня з'ясувалося, що журналіст насправді живий, а імітація його загибелі була спецоперацією СБУ задля затримання організаторів злочину.