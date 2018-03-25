"Усі гроші світу" або Як замінити Кевіна Спейсі за 8 днів

Скандал зі Спейсі і перезйомки багатьох епізодів нашвидкуруч не завадили 80-річному Рідлі Скотту вкотре зняти хороше кіно, яке схвально оцінили критики, а кінокомісія номінувала на Оскар (щоправда, лише в одній номінації).

"Усі гроші світу" зняли на основі реальних подій. Зрештою, правдою лише надихались, багато у чому змінюючи сюжет заради краси та інтриги.

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У 1973 році невідомі викрадають внука промислового магната Пола Гетті — найбагатшої на той момент людини у світі. Сюжет фільму охоплює п'ять місяців відсутності Джона Пола Гетті ІІІ. Доволі смішну суму у $17 млн дідусь викраденого, а за сумісництвом – старий скнара, платити не хоче, у той же час знаходячи час та гроші на купівлю дорогих творів мистецтва. Старий Гетті впевнено говорить, що заплативши за одного із своїх внуків викуп, він дасть зрозуміти, що така схема праює, і викрадачі почнуть полювати на інших його спадкоємців. Батько викраденого хлопця – нещасний наркоман, а от мати робить все, на що здатна, аби добути гроші та повернути сина. Скнара Гетті не поспішає на допомогу колишній невістці. Ну а чого іще чекати від чоловіка, який у своєму надрозкішному маєтку тримає таксофон для гостей, щоб ті часом не використали його телефон для особистого дзвінка?

Пол Гетті був би чудовим другом "діккенсівського" Скруджа. Можливо, Скрудж навіть би на нього рівнявся. Гетті певен – немає нічого, що люди не змогли б перетворити у гроші. Сім'я та родичі відволікали його від кар'єри, тож він зробив свій вибір обравши останнє. "Усі гроші світу" – кіно про жадібність, яка ховається у деталях.

Актор Крістофер Пламмер чудово впорався із роллю і у кадрі виглядає неприємним скупим дідуганом, який давно втратив людяність поміж біржовими цифрами. Якщо врахувати той факт, що він не був включеним у акторський склад майже до виходу фільму – то його успішний перформанс абсолютно пояснює номінацію на Оскар за найкращу роль другого плану. Коли спалахнув голівудський сексуальний скандал за участі Кевіна Спейсі, Рідлі Скотт чекав хоча б телефонного дзвінка із поясненнями. Ні Спейсі, ні його представник Скотту не подзвонили і той взявся збирати акторів для перезйомок. Роль запропонували саме Пламмеру, бо Рідлі Скотт початково хотів бачити у головній ролі саме його. ​Керівництво студії не схвалило бачення режисера, бо прагнуло бачити у ролі Гетті більш імените обличчя. У підсумку ж, за вісім днів Скотт перезняв епізоди зі Спейсі, замінвши його Пламмером.

"Кевін Спейсі теж прекрасно зіграв цю роль. До того ж він чудово впорався з роботою в складному гримі, адже його доводилося "старити" до 75 років. Якби не весь цей скандал, через який стільки глядачів відвернулися від нього, я не думаю, що у мене був би привід перезнімати фільм з іншим актором", – сказав Скотт у одному із інтерв'ю.

Зрештою, Рідлі Скотту не звикати до екстрених ситуацій. Олівер Рід, один із ключових персонажів славнозвісного "Гладіатора" помер від серцевого приступу за 3 тижні до завершення зйомок. Страхова покривала бюджет перезйомок, але весь склад був такий виснажений суворим графіком, що Скотту довелось обійтись без перезйомок, натомість поклавшись на допомогу комп'ютерної графіки та трохи переписаного сценарію. Практика з "Усіма грошима світу" лише доводить, що режисер з віком не втратив хватку.

Окрім Крістофера Пламмера, можна побачити чудову гру Мішель Вільямс і доволі непотрібне перевтілення Марка Волберга в одного з головних героїв. На жаль, останній лише багато з'являється в кадрі, але мало впливає на обстановку.

Кіно про паталогічну скупість нафтового магната закінчується не зовсім так, як завершились реальні події. Це доволі похмурий трилер достойний рівня Рідлі Скотта. В "Усіх грошах світу" місцями бракує напруги, а всередині оповіді все трішки ходить по колу, але ця заминка не псує кіно. Може, трішки псує. Все ж "Усі гроші світу" – чудове кіно, яке скоріш за все сподобається вам не менше, ніж тим, хто віддав йому 7 балів на IMDb.

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