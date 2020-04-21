"Усі хочуть вкусити Білорусь": Лукашенко про критику білоруських методів боротьби з COVID-19

На думку білоруського президента, Білорусь краще готова до боротьби з коронавірусом через збереження необхідних структур в системі охорони здоров'я. Незважаючи на оптимізм Лукашенка, кількість хворих на COVID-19 в країні – понад 6 тисяч.

Наразі ситуацію зі спалахом коронавірусу в країні глава держави вважає стабільною, різкого збільшення кількості інфікованих Лукашенко не помічає. Про це інформує БЕЛТА.

До теми Методи Лукашенка не допомогли: в Білорусі різко росте кількість хворих на COVID-19

Зараз цей коронавірус став політикою. Усі дивляться, за що би вкусити Лукашенка, Білорусь. Не треба дивуватись. Це тому, що ми зберегли систему і привели її до ладу. Саме тому ми виявились готові до цієї зарази і не тільки до неї,

– пояснив Лукашенко.

Лукашенко продовжує наполягати на тому, що коронавірус – не такий страшний: від COVID-19 помирає значно менше людей, ніж від, наприклад, серцево-судинних захворювань чи діабету.

Наді мною жартують, особливо у Росії, що, мовляв, Лукашенко каже, що у Білорусі від коронавірусу ніхто не вмер. Я повторяю: від коронавірусу навіть у вас у Могильовській області ніхто не вмер. Всі вмирають від хронічних хвороб,

– наполягає на своїй позиції президент Білорусі.

Лукашенко не забув також подякувати країнам, які надають Білорусі допомогу. У відповідь білоруський лідер теж не скупиться: надіслав в Узбекистан та Китай трактори "Білорусь".

Що відомо про коронавірус у Білорусі?Станом на 21 квітня у Білорусі зафіксовано 6 262 випадки коронавірусу, з них 51 – летальний. У країні немає жорсткого карантину. З 7 квітня карантинні обмеження ввели у Мінську. Тим часом, в інтернеті вже понад 60 тисяч громадян підписали петицію, у якій закликають владу ввести карантин.