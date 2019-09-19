Усі мають піти на поступки, – Кулеба про конфлікт України з Угорщиною та роль Зеленського

Після обрання Володимира Зеленського Президентом України Угорщина надсилала чіткі сигнали про готовність до діалогу. Обидві країни повинні піти на поступки, аби владнати ситуацію.

Для того, щоб розв’язати вузли, потрібна політична воля, про це заявив віцепрем’єр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, пише Укрінформ.

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"Можу сказати, що коли Президент Зеленський був обраний, то ми ще у Страсбурзі мали розмови з угорцями, і вони надсилали чіткі сигнали, що готові говорити", – сказав він.

Віцепрем'єр наголосив, що Україна і Угорщина мають відновити довіру у відносинах. Для цього відбуваються контакти на різніх рівнях.

Безумовно, ані Угорщина, ані Україна не розглядають цей процес, як давайте зробимо якийсь односторонній крок, а потім подивимося, що буде, – це має бути проговорено. Обидві сторони мають піти на поступки,

– додав Кулеба.

Він також зазначив, що між Україною та Угорщиною "набагато більше інтересів, які нас об'єднують, ніж питань, які роз'єднують".

Чому спалахнув конфлікт між Україною та Угорщиною?Україна та Угорщина мають дуже натягнуті відносини через угорську національну меншину на Закарпатті. Загострення почалося у 2017 році після прийняття Україною освітнього закону, де обов'язковою нормою освіти є вивчення української державної мови. Будапешт наполягав на скасуванні цієї норми та пригрозив блокувати всілякі спроби України інтегруватися до ЄС та НАТО. Проте, Київ відкинув усі звинувачення.



Згодом між двома державами розгорівся новий конфлікт через те, що на Закарпатті українцям роздавали угорські паспорти. Зокрема, у мережі з'явилось відео, як в угорському консульстві у місті Берегово місцеві отримують громадянство сусідньої держави та присягають на вірність їй. Це суперечить законам України, тому МЗС оголосило угорського посла персоною нон-ґрата (небажаною особою).