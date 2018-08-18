Усі наші артисти готові відмовитись від гастролей у Росії за однієї умови, – Бебешко

Вітчизняний продюсер і аранжувальник Володимир Бебешко розповів, за якої умови, на його думку, всі українські артисти перестануть гастролювати у Росії.

Про це він розповів журналістам 24 каналу.

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Усі українські артисти готові підтримати цей закон і не їздити в Росію за однієї умови: якщо всі можновладці перестануть мати зв'язок з Росією. Себто, якщо політики перестануть торгувати і заробляти на тому гроші. Нехай покажуть приклад – і ми так само припинимо співпрацювати. Вибірково це бути не може. Всі – так всі. Ніхто – так ніхто. Бо це неприємно. Як це: нас артистів гнати, а самим торгувати?

– сказав Бебешко.

Також він додав, що його артисти не виступають у Росії. Мовляв, це принципова позиція. За його словами, у Росії досі жанрова криза, адже більшість російських нагород досі отримують українські артисти.

"Росія завжди відставала від України. Усі таланти і зірки переважно виходили з України. Вони завжди звертались до нас за цікавими ідеями", – завершив Бебешко.

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