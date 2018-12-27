''Усі потрапите в пекло": УПЦ МП залякує вірян через перехід до Православної церкви України

Представники колишньої УПЦ Московського патріархату після створення Православної церкви України масово залякували вірян пеклом та різними погрозами, щоб ті не переходили до Об'єднаної церкви.

Про це сказав архієпископ Євстратій (Зоря) в ефірі "5 каналу".

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За його словами, після створення Єдиної православної церкви в Україні права всіх громадян, зокрема і тих, хто хоче залишитися в російській церкві, є захищені законом. Окрім того, тих, хто все ж хоче перейти до ПЦУ, ніхто не має права примушувати залишитися.

Ніхто не має права їх залякувати, ніхто не має права приїжджати до них, як це було в багатьох селах: на Рівненщині, на Тернопільщині. Коли завозили з монастирів якихось сторонніх людей і починали масовано залякувати перед російськими телекамерами. "Ви в пекло потрапите, це все розкол, це все страшне, неправдиве і так далі, тому повертайтеся назад в єдину рятувальну канонічну церкву,

– розповів Зоря.

Також, він зауважив, що СБУ має реагувати на факти цілеспрямованого тиску на парафії, що вирішили перейти в Об'єднану церкву.

"Тобто якщо цей тиск не просто виник спонтанно, а має цілеспрямований координуючий центр за межами України, то це вже точно є питанням для СБУ, а якщо відбувається якась кримінальна активність чи порушення прав громадян, безперечно, що це є питання також і до поліції", – додав архієпископ.

Нагадаємо, протягом 2 тижнів після об'єднавчого Собору до ПЦУ вирішили перейти понад 20 парафій на чолі зі своїми священиками. Окрім того, в інтернеті створили онлайн-карту, на якій позначені громади, що перейшли під юрисдикцію Православної церкви України від УПЦ Московського патріархату.

Як створювали Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.