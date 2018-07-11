Усі розвінчані міфи і лайфхаки від Супрун: список

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун зібрала усі дописи про найпоширеніші медичні міфи, поради щодо здорових звичок та корисні лайфхаки у зручному форматі.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Наші найбільш популярні дописи про здоровий спосіб життя, медичні міфи та комерційні діагнози. Все – аби ви були здорові.

Зібрали в одній публікації корисні пости, які найбільше сподобалася нашим читачам", – пояснила Уляна Супрун.

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Розвінчані медичні міфи:

- Манту можна мочити;

- Сидіти на холодному можна;

- А ще можна хрустіти пальцями;

- Перекис водню не знезаражує рани;

- Гомеопатія не працює;

- Не бійтеся протягів;

- Міфи про інсульт;

- Міфи про біль у спині;

- Масова флюорографія здорових людей не зупиняє туберкульоз;

- Бахіли в медзакладі потрібні не всім.

Здорові звички:

- Пийте воду;

- Харчуйтеся правильно;

- Мийте руки;

- Кидайте курити;

- Робіть вправи для здоров’я спини;

- Чистіть зуби не менше 2-х хвилин;

- Не робіть "підкати" своєму здоров'ю;

- Поради для всіх, кому не вистачає часу на тренування;

- Не губіть голови через ваш смартфон.

Викриті комерційні діагнози та процедури:

- Остеохондроз;

- Вегето-судинна дистонія (ВСД);

- Дисбактеріоз;

- Тонус або гіпертонус матки;

- Електрофорез;

- Магнітотерапія;

- МРТ під час болю у спині;

- Диск з хребта не може вилетіти;

- Хребець також не може вилетіти;

- Препарати, які не рекомендовано від грипу та застуди.

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