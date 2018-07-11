Усі розвінчані міфи і лайфхаки від Супрун: список
Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун зібрала усі дописи про найпоширеніші медичні міфи, поради щодо здорових звичок та корисні лайфхаки у зручному форматі.
Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
"Наші найбільш популярні дописи про здоровий спосіб життя, медичні міфи та комерційні діагнози. Все – аби ви були здорові.
Зібрали в одній публікації корисні пости, які найбільше сподобалася нашим читачам", – пояснила Уляна Супрун.
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Розвінчані медичні міфи:
- Манту можна мочити;
- Сидіти на холодному можна;
- А ще можна хрустіти пальцями;
- Перекис водню не знезаражує рани;
- Гомеопатія не працює;
- Не бійтеся протягів;
- Міфи про інсульт;
- Міфи про біль у спині;
- Масова флюорографія здорових людей не зупиняє туберкульоз;
- Бахіли в медзакладі потрібні не всім.
Здорові звички:
- Пийте воду;
- Харчуйтеся правильно;
- Мийте руки;
- Кидайте курити;
- Робіть вправи для здоров’я спини;
- Чистіть зуби не менше 2-х хвилин;
- Не робіть "підкати" своєму здоров'ю;
- Поради для всіх, кому не вистачає часу на тренування;
- Не губіть голови через ваш смартфон.
Викриті комерційні діагнози та процедури:
- Остеохондроз;
- Вегето-судинна дистонія (ВСД);
- Дисбактеріоз;
- Тонус або гіпертонус матки;
- Електрофорез;
- Магнітотерапія;
- МРТ під час болю у спині;
- Диск з хребта не може вилетіти;
- Хребець також не може вилетіти;
- Препарати, які не рекомендовано від грипу та застуди.
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