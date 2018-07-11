18:16
12 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
27°C 16°C
  • п'ятниця
    25°C 18°C
  • субота
    22°C 16°C
  • неділя
    24°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Брежнєвські брови у Путіна. Безцінний Шнуров
Вєсті Кремля
20:58, 11 липня
Вєсті.UA. Тренд хорватських футболістів. Пристрасті з "Інтером"
Вєсті.UA
20:13, 11 липня
Один король та мільйони підданих: як українці стали заручниками Ріната Ахметова
ЦРУ
09:00, 11 липня
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 липня
Згадати Все. Винахідливість як спосіб вижити
Згадати все
22:08, 10 липня
Телеканал новин 24 Новини Лікування

Усі розвінчані міфи і лайфхаки від Супрун: список

649 Читать новость на русском
Розвінчані міфи і лайфхаки від Супрун
Розвінчані міфи і лайфхаки від Супрун / lady.tut.by

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун зібрала усі дописи про найпоширеніші медичні міфи, поради щодо здорових звичок та корисні лайфхаки у зручному форматі.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Наші найбільш популярні дописи про здоровий спосіб життя, медичні міфи та комерційні діагнози. Все – аби ви були здорові.
Зібрали в одній публікації корисні пости, які найбільше сподобалася нашим читачам", – пояснила Уляна Супрун.

Читайте також: Сонячне затемнення у липні: як воно вплине на здоров'я

Розвінчані медичні міфи:

- Манту можна мочити;
- Сидіти на холодному можна;
- А ще можна хрустіти пальцями;
- Перекис водню не знезаражує рани;
- Гомеопатія не працює;
- Не бійтеся протягів;
- Міфи про інсульт;
- Міфи про біль у спині;
- Масова флюорографія здорових людей не зупиняє туберкульоз;
- Бахіли в медзакладі потрібні не всім.

Здорові звички:

Пийте воду;
- Харчуйтеся правильно;
- Мийте руки;
- Кидайте курити;
- Робіть вправи для здоров’я спини;
- Чистіть зуби не менше 2-х хвилин;
- Не робіть "підкати" своєму здоров'ю;
- Поради для всіх, кому не вистачає часу на тренування;
- Не губіть голови через ваш смартфон.

Викриті комерційні діагнози та процедури:

Остеохондроз;
- Вегето-судинна дистонія (ВСД);
- Дисбактеріоз;
- Тонус або гіпертонус матки;
- Електрофорез;
- Магнітотерапія;
- МРТ під час болю у спині;
- Диск з хребта не може вилетіти;
- Хребець також не може вилетіти;
- Препарати, які не рекомендовано від грипу та застуди.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Медицина Здоров'я Лікування Профілактика захворювань Уляна Супрун Міністерство охорони здоров’я Медична реформа
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 11 липня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чому за напад на "кіборга" дали умовний строк, а за розірваний портрет Порошенка реальний термін
сьогодні, 18:00 Чому за напад на "кіборга" дали умовний строк, а за розірваний портрет Порошенка реальний термін
Дмитро Гнап 110
Єдине, що важливо: флешмоб був не про Віду і Вукоєвича, він був за Україну
сьогодні, 17:02 Єдине, що важливо: флешмоб був не про Віду і Вукоєвича, він був за Україну
Блог Соцмережі 600
Пивний безвіз – 10 слів які треба знати, щоб вибрати пиво у Європі
10 липня, 19:00 Пивний безвіз – 10 слів які треба знати, щоб вибрати пиво у Європі
1558
Як вивести 16 видів плям
сьогодні, 16:00 Як вивести 16 видів плям
Як і коли їсти кавуни та дині, щоб не отруїтися
сьогодні, 16:00 Як і коли їсти кавуни та дині, щоб не отруїтися
12832
Аваков кинув камінь у город Порошенка, – експерт про план МВС звільнення окупованого Донбасу
 13 травня , 22:10
Савченко оконфузилася у суді щодо справи Рубана: фото і відео
 9 березня , 19:11
Терористи на Донбасі залишили помирати свого солдата на полі бою
20 січня , 08:48
Чорновіл дав неочікуваний прогноз щодо розвитку справи Савченко
 16 березня , 19:05
Заняття сексом лікує 8 поширених хвороб
 5 червня , 23:29
Мастурбація стала новим "наркотиком": чим загрожує таке захоплення
 22 травня , 23:26
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук