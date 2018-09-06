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Усик – Белью: бій можуть перенести на 2019 рік

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Бій Усик – Белью можуть перенести
Бій Усик – Белью можуть перенести

Промоутер колишнього чемпіона світу британця Тоні Белью Едді Хірн заявив, що бій з українцем Олександром Усиком може не відбутися цього року.

За словами Хірна, поєдинок, швидше за все, може й не відбутися у 2018 році. Він сподівається перенести зустріч на наступний рік.

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Бій між Усиком і Белью відбудеться тільки за умови, що він буде за всі пояси в першій важкій вазі. Цей поєдинок навряд чи пройде в 2018 році, – сказав Хірн у інтерв'ю для Sky Sport.

Нагадаємо, що український абсолютний чемпіон в крузервейті Олександр Усик повинен буде провести захист титулу WBA. Організація зобов'язує Усика провести бій проти "чемпіон у відпустці" росіянина Дениса Лєбєдєва. Сторони українця і росіянина повинні провести переговори до 3-4 жовтня.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

Теги: Спорт Олександр Усик Бокс Усик – Белью
Джерело: 24 Канал
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