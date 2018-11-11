Усик – Белью: український боксер розповів, що сказав суперник після бою

11 листопада абсолютний чемпіон світу українець Олександр Усик захистив свої чемпіонські титули у бою проти британця Тоні Белью. Після боксерського поєдинку українець розповів про поєдинок та що йому сказав суперник Белью.

Про це йдеться на сайті "Трибуна".

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Олександр Усик заявив, що слідував задумці, яку перед боєм давав йому тренер. "Важко було не зірватися, не почати битися", – зізнався український боксер.

За словами Усика, програвши, його супурник-британець не зміг стримати емоцій на прес-конференції після бою в Манчестері.

Ми подякували один одному, він сильний боксер, сильний чоловік. Ось з такими чоловіками хочеться боксувати, а не з базіками. Він подякував мені, сказав: "Ти великий", але я так не вважаю. Потім додав: "Гаси всіх далі",

– відповів Усик.

Він також зазначив, що нині його цікавить відпочинок, тому він хоче максимально провести час зі своїми дітьми, тому що цей рік був для нього дуже успішний і важкий.

Нагадаємо, абсолютний чемпіон світу Олександр Усик переміг британця Тоні Белью. У восьмому раунді Белью пропустив потужний удар і впав на ринг. Він намагався підвестися, але суддя зупинив бій.