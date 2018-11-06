Усик – Белью: з'явилося нове промо-відео бою
Вже у суботу, 10 листопада, відбудеться боксерський поєдинок за часті українця Олександра Усика та британця Тоні Белью. На кону стоятимуть чотири чемпіонські пояси за версіями WBC, WBA, IBF і WBO.
Промоутер Едді Хірн представив промою чемпіонського бою Усик – Белью.
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Промо-відео боксерського поєдинку Усик – Белью
Варто нагадати, що усі чотири чемпіонські пояси WBC, WBA, IBF та WBO належать Олександру Усику, який є абсолютним чемпіоном світу. Українець вже прибув до Манчестера, де і відбудеться бій.
Джерело: 24 Канал
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