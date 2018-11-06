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      Усик – Белью: з'явилося нове промо-відео бою

      291 Читать новость на русском
      Усик – Белью промо бою
      Усик – Белью промо бою

      Вже у суботу, 10 листопада, відбудеться боксерський поєдинок за часті українця Олександра Усика та британця Тоні Белью. На кону стоятимуть чотири чемпіонські пояси за версіями WBC, WBA, IBF і WBO.

      Промоутер Едді Хірн представив промою чемпіонського бою Усик – Белью.

      Читайте також: Боксерський поєдинок Усик – Белью: дата та місце бою

      Промо-відео боксерського поєдинку Усик – Белью

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      FIGHT WEEK!! THIS IS IT!!! #usykbellew @skysports @dazn_usa

      Допис, поширений Eddie Hearn (@eddiehearn)

      Варто нагадати, що усі чотири чемпіонські пояси WBC, WBA, IBF та WBO належать Олександру Усику, який є абсолютним чемпіоном світу. Українець вже прибув до Манчестера, де і відбудеться бій.

      Теги: Спорт Бокс Олександр Усик Усик – Белью
      Джерело: 24 Канал
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